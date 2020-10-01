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Премьер-министр Беларуси назвал проект бюджета-2021 "бюджетом эпохи пандемии"

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что проект бюджета на 2021 год формируется в условиях ограниченности ресурсов и назвал его "бюджетом эпохи пандемии".


"Бюджет на следующий год, я хочу, чтобы это все понимали, формируется в условиях ограниченности ресурсов. Это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса", - заявил на заседании президиума Совмина Головченко.

Видеофрагмент выступления премьер-министра распространила пресс-служба правительства. 

По его данным, прямые потери "от внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются в Br380 млн ($145 млн по текущему курсу – ИФ)".

В то же время Головченко рассчитывает, что бюджет на 2021 год будет сбалансированным. "Ключевым требованием к бюджету является его сбалансированность, нацеленность на решение социальных задач и развитие инфраструктуры", - сказал он. 

Как сообщалось, республиканский бюджет Беларуси в январе-августе 2020 года исполнен с дефицитом Br1,54 млрд (1,7% ВВП).

Республиканский бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом Br0,9 млрд, или 0,7% прогнозного ВВП.

Минфин Беларуси не исключает роста дефицита республиканского бюджета в 2020 году до Br5 млрд.

В 2019 году республиканский бюджет Беларуси исполнен с профицитом Br3,2 млрд, или 2,4% ВВП.
Интерфакс
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