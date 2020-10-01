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Литовские автоперевозчики стали перенаправлять грузы в обход Беларуси

Ситуация с проверками автоперевозчиков в Беларуси стабилизировалась, однако часть потока грузов литовские перевозчики стараются направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Беларуси, отмечает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

"Работа на границе стабилизировалась, автомобили проверяются на границе и едут дальше, но на внутреннюю таможню их уже не направляют", - заявил BNS президент Linava Ромас Аустинскас.

Генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас, в свою очередь, отметил, что часть перевозчиков старается направлять грузовики через границу Латвии и России, в объезд Беларуси.

Однако, как сказал Буйвидас BNS, в таком случае "начинаются заторы на границе между Латвией и Беларусью".

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис в четверг заявил BNS, что ситуация на литовско-белорусской границе сейчас обычная.

Между тем, на погранпереходе Терехово на латвийско-российской границе в четверг ожидает около 200 грузовиков, однако это нормальная ситуация, говорит Мишутис, ссылаясь на данные латвийских пограничников.

Политические отношения Минска и Вильнюса резко ухудшились после президентских выпоров в Беларуси, прошедших 9 августа. Литва, как и ряд других стран Запада, не признает их результаты. 

Вильнюс также присоединился к международным санкциям против Александра Лукашенко и связанных с ним лиц.

Лукашенко, в свою очередь, объявил о подготовке Беларусью ответных санкций в том числе и против Литвы. В числе возможных санкционных мер - закрытие воздушного пространства, эмбарго на поставки продовольствия, переориентация всех белорусских торговых потоков из портов Литвы.

Погранкомитет Беларуси, в соответствии с распоряжением Лукашенко, в конце августа перешел на усиленный режим охраны госграницы с Литвой.
Источник: interfax.by
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