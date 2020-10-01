Белорусский рубль снова пошел в атаку на доллар

Корзина валют дорожает уже третий раз подряд. До этого была серия из 20 последовательных снижений. В сентябре стоимость корзины валют упала на 4,59% после роста на 8,73% в августе.





Курс доллара обвалился ещё на 0,0217 BYN до 2,6019 BYN/USD. За два дня доллар подешевел на 0,0384 BYN.





Курс евро упал на 0,0186 BYN до 3,0541 BYN/EUR. Стоимость евро за два дня упала на 0,0299 BYN.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0306 BYN до 3,3649 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей за два дня подорожала на 0,0500 BYN.





Итоги сентября 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил сентябрь укреплением ко всем основным конкурентам, но потери августа отыграть не удалось:





курс доллара −0,0312 BYN (−1,18%);

курс евро −0,0871 BYN (−2,76%);

курс российского рубля −0,2626 BYN (−7,30%);

валютная корзина −4,59%.

Итоги августа 2020

курс доллара +0,2173 BYN (+8,91%);

курс евро +0,2608 BYN (+9,00%);

курс российского рубля +0,2813 BYN (+8,48%);

валютная корзина +8,73%.









Центробанк России

Российский рубль сегодня на торгах МосБиржи резко подорожал к доллару и евро.





Банк России принял решение резко понизить официальные курсы валют на завтра. Так, курс доллара обвалился на 1,51 рубля до 77,2774 российских рублей. Курс евро рухнул на 1,71 рубля до 90,7237 российских рублей.





Напомним, вчерашний курс евро был на максимуме за всю историю — 93,0237 российских рублей.





Итоги сентября 2020 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару и евро:





курс доллара подскочил на 4,60 RUB (+5,24%);

курс евро рванул вверх на 4,98 RUB (+6,75%).



