Недавно власти брестского региона решили, что обещанного Лукашенко референдума не будет. А аккумуляторный завод – будет.





Местных жителей тревожит, что производство аккумуляторов, если оно работает с некоторыми отклонениями от регламента или его система очистки не совершенна, может поставлять в атмосферу свинец.





Этот металл является сильнейшим нейротоксином, пагубно влияющим на здоровье даже в очень малых дозах. У брестчан есть сомнения, насколько строго будут соблюдаться экологические нормативы.





Когда «все куплено»





Впрочем, несколько лет назад, когда только начинались первые акции, у строителей завода были и сторонники. Они считали предприятие благом для города, потому что оно даст рабочие места, поможет заместить на рынке импортные аккумуляторы. Да и к тому же, в европейских странах такие заводы работают – и все нормально.





Однако теперь очевидно, что приводить в пример правовые государства не совсем корректно. Лучше вспомним случай, произошедший в нашей союзной стране, России, в мае нынешнего года. На металлургическом предприятии «Норникель» разразилась эпичная катастрофа, по масштабам превосходящая все, что до сих пор видел Крайний Север: в окружающую среду разлилось порядка 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Государственные службы, в том числе МЧС, узнали о случившемся лишь через два дня.





Позже журналистские расследования помогли выяснить, что предприятие «покупало» экологические экспертизы. Более того, представители местных органов власти и депутаты – все были ставленниками «Норникеля» и действовали в его интересах. На предприятии процветала коррупция и откаты.





Все равны, но некоторые равнее





Александр Лукашенко не раз давал понять, что возможность для частного бизнеса работать в Беларуси будет зависеть в первую очередь от политической лояльности. В лояльности новых владельцев аккумуляторного завода сомневаться не приходится.





После того, как арестовали бизнесмена Виктора Лемешевского, завод перешел в руки к людям, приближенным к властной верхушке. Это Сергей Каганович, бывший участник хоккейной команды Лукашенко, и Дмитрий Басков, гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер президентской команды.





Могут ли возникнуть трудности с прохождением экологической экспертизы у предприятия с такими собственниками, гадать не будем. Однако в стране, где фальсификация реальности достигла высшего уровня, сомнения выглядят оправданными.





Не верю!





Власти города пытаются успоко ь сомневающихся заверениями, что существуют несколько ступеней контроля. Так, по их словам, если вдруг выбросы свинца в атмосферу начнут превышать норму, то завод сразу остановят.





Вот только если контролировать уровень загрязнения будут государственные органы, то им никто не поверит. Обещание главы области в случае чего остановить завод тоже не сильно убеждает, учитывая судьбу обещания провести референдум.





Есть еще третий уровень контроля – медицинский. Вдруг подскочит статистика по заболеваниям, связанным, прямо или косвенно, со свинцом в атмосфере – вот тогда-то мы и узнаем правду!





Не узнаем: история с Covid-19 дала нам ясно понять, что бывает с медицинской статистикой, когда она расходится с избранным политическим курсом. К примеру, сейчас статистику по смертности просто решили не публиковать. Прямо как с бюллетенями на избирательных участках, которые просто решили не вывешивать.





Ну вы же все понимаете…





Люди, пережившие эпидемию, президентские выборы и расправу над несогласными в Беларуси имеют право не доверять любой бумажке с печатью государственного органа и любому слову, произнесенному человеком в пиджаке и с галстуком.





Именно поэтому завод нельзя запускать до тех пор, пока в Беларусь не вернется верховенство права и бумажки с печатью будут означать нечто большее, чем что кто-то с кем-то хорошо договорился.