Банкротство PROSTORE: сеть продала торговое оборудование сама себе

ООО «Просторитейл» приобрело торговое оборудование из двух магазинов (пр. Дзержинского, 126 и ул. Каменногорская, 3) примерно за 1,7 млн и 351 тыс. рублей соответственно.





Как сообщалось, банкротятся минимум две компании сети ProStore: «Простормаркет» и «Простор-Трейд».





Торговый реестр гласит, что за «Простормаркет» больше не числится ни торговых центров, ни магазинов, ни кафе. Ранее «Простормаркет» оперировал двумя ТЦ в Минске: у станций метро «Каменная горка» и «Малиновка». Также на юрлице числился супермаркет ProStore в ТЦ «Арена-Сити» и некоторые другие объекты.





У ProStore также есть компания «Простормаркет Плюс». В реестре на ней числятся те же торговые центры вблизи станций метро «Каменная горка» и «Малиновка», которые до этого относились к ликвидируемой компании. Непосредственно магазины ProStore в этих ТЦ приписаны к компании «Просторитейл». Именно их оборудование она и приобрела.





В недавнем прошлом у ProStore начались финансовые проблемы на фоне общих проблем бизнес-империи Юрия Чижа. Сеть продала часть своей торговой недвижимости. Эти площади взяла в лизинг у ряда крупных банков компания «Простор-Трейд». Затем многие объекты сети стали отходить к «ГРИНрознице» (сеть Green).