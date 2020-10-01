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Лукашенко встречается с главой Emaar Properties

Лукашенко сегодня проводит встречу с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром.

Это уже вторая встреча Лукашенко с девелопером из ОАЭ. Первая состоялась менее года назад. И тогда Лукашенко был в роли объединителя нации, боровшегося против экономической инкорпорации со стороны России. 

"Прежде всего хочу отметить вашу пунктуальность и обязательность. Примерно год тому назад, встречаясь с вами, мы договорились о нашей совместной работе. Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов", - сказал Лукашенко, открывая встречу.
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