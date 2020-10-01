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Токийская биржа остановила торги после крупнейшего за 15 лет сбоя

Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE) из-за сбоя приостановила торги на весь день 1 октября, сообщила владеющая биржей Japan Exchange Group (JPX).

Сроки возобновления торгов биржа пока не определила. Сбой связан с доставкой рыночной информации, пояснила JPX. Кроме TSE, торги приостановили биржи в Саппоро, Нагое и Фукуоке.

Как пишет Bloomberg, признаков взлома TSE не обнаружила.

Сбой на бирже стал крупнейшим с 2005 года, когда торги остановили на четыре с половиной часа из-за неудачного обновления системы.

Приостановка торгов, вероятно, скажется на доверии инвесторов к рыночной системе Японии, отмечает Bloomberg. Настроения инвесторов снизятся еще и с учетом, что другие крупные рынки региона — Китай, Тайвань, Гонконг и Южная Корея — ушли на осенние каникулы.

Фондовый рынок Японии — третий в мире после США и Китая. На TSE котируются акции 2167 компаний, общий ежедневный оборот которых за последний год составил в среднем 22 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.
Источник: meduza.io
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