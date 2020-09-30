Банк развития Беларуси помог Зимбабве купить белорусскую сельхозтехнику на 51 млн долларов
Зимбабве закупило белорусскую сельскохозяйственную технику на 51 млн долларов. Об этом сообщил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва, пишет TUT.BY
Куратором проектов Беларуси в Зимбабве является управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман. Но сейчас белорусскую делегацию возглавлял министр промышленности Петр Пархомчик (слева). Его сопровождал почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман (в центре). Этого белорусского бизнесмена зимбабвийские СМИ называли «советником» Шеймана. Фото: twitter.com/edmnangagwa
Куратором проектов Беларуси в Зимбабве является управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман. Но сейчас белорусскую делегацию возглавлял министр промышленности Петр Пархомчик (слева). Его сопровождал почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман (в центре). Этого белорусского бизнесмена зимбабвийские СМИ называли «советником» Шеймана. Фото: twitter.com/edmnangagwa
— Я рад объявить сегодня, что мы инвестировали 51 миллион долларов более чем в 800 единиц сельскохозяйственной техники. Эти инвестиции помогут оживить нашу сельскохозяйственную промышленность, — написал в твиттере Мнангагва.
Два года назад правительства Беларуси и Зимбабве достигли соглашения о поставках в африканскую страну сельскохозяйственной техники на 58 млн долларов. В Зимбабве уже доставлены 100 тракторов, 20 зерноуборочных комбайнов, 52 сеялки, пять тягачей и пять полуприцепов белорусского производства. К концу текущего года морем прибудут еще 370 тракторов, 20 комбайнов и 138 сеялок.
Финансирование проекта осуществляют Банк развития Беларуси и Банк торговли и развития Восточной и Южной Африки (TDB). В 2018 году панафриканскому банку была открыта кредитная линия на сумму 70 млн долларов для финансирования поставок белорусской техники в страны Африки.
— В результате тесного и плодотворного взаимодействия с нашими коллегами из TDB в Зимбабве профинансированы поставки более 350 тракторов МТЗ, 120 сеялок «Лидагропроммаш», 20 комбайнов «Гомсельмаш», а также грузовой техники МАЗ. Подобные проекты прорабатываются с партнерами из Танзании, Кении, Анголы и других африканских государств, — отметил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.
По информации издания The Herald, делегации Беларуси и Зимбабве вчера договорились о новой сделке, которая предполагает поставку 3000 тракторов.
Сегодня же в столице Зимбабве Хараре также распахнул двери центр по обслуживанию поставляемой из Беларуси сельскохозяйственной техники. На торжественной церемонии открытия Эммерсон Мнангагва объявил о запуске совместной с Беларусью правительственной программы по механизации аграрного сектора африканской страны.
— Аграрный сектор наряду с горнодобычей является ключевым для развития Зимбабве. При этом механизация представляет собой магистральный путь развития национального сельского хозяйства, — заявил Мнангагва.
Министра промышленности Петра Пархомчика таким образом охраняли. Фото: МАЗ
Как отмечает ТАСС, сельское хозяйство Зимбабве находится в тяжелом положении после неудачной реформы, в ходе которой с 2000 года были конфискованы земли у 4,5 тыс. белых фермеров. Считавшаяся некогда житницей всей Африки, Зимбабве сейчас пытается восстановить свое сельское хозяйство. В начале текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что 7,7 млн зимбабвийцам, или каждому второму жителю страны, грозит голод. В столице страны Хараре в продуктовых магазинах часто вспыхивают драки за те небольшие партии кукурузы и круп, которые время от времени поступают в государственную торговую сеть. Наблюдаются существенные перебои с поставками хлеба в магазины.
20:05 30/09/2020
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