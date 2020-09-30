Куратором проектов Беларуси в Зимбабве является управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман. Но сейчас белорусскую делегацию возглавлял министр промышленности Петр Пархомчик (слева). Его сопровождал почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман (в центре). Этого белорусского бизнесмена зимбабвийские СМИ называли «советником» Шеймана. Фото: twitter.com/edmnangagwa

Куратором проектов Беларуси в Зимбабве является управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман. Но сейчас белорусскую делегацию возглавлял министр промышленности Петр Пархомчик (слева). Его сопровождал почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман (в центре). Этого белорусского бизнесмена зимбабвийские СМИ называли «советником» Шеймана. Фото: twitter.com/edmnangagwa

— Я рад объявить сегодня, что мы инвестировали 51 миллион долларов более чем в 800 единиц сельскохозяйственной техники. Эти инвестиции помогут оживить нашу сельскохозяйственную промышленность, — написал в твиттере Мнангагва.





Два года назад правительства Беларуси и Зимбабве достигли соглашения о поставках в африканскую страну сельскохозяйственной техники на 58 млн долларов. В Зимбабве уже доставлены 100 тракторов, 20 зерноуборочных комбайнов, 52 сеялки, пять тягачей и пять полуприцепов белорусского производства. К концу текущего года морем прибудут еще 370 тракторов, 20 комбайнов и 138 сеялок.









Финансирование проекта осуществляют Банк развития Беларуси и Банк торговли и развития Восточной и Южной Африки (TDB). В 2018 году панафриканскому банку была открыта кредитная линия на сумму 70 млн долларов для финансирования поставок белорусской техники в страны Африки.





— В результате тесного и плодотворного взаимодействия с нашими коллегами из TDB в Зимбабве профинансированы поставки более 350 тракторов МТЗ, 120 сеялок «Лидагропроммаш», 20 комбайнов «Гомсельмаш», а также грузовой техники МАЗ. Подобные проекты прорабатываются с партнерами из Танзании, Кении, Анголы и других африканских государств, — отметил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.





По информации издания The Herald, делегации Беларуси и Зимбабве вчера договорились о новой сделке, которая предполагает поставку 3000 тракторов.









Сегодня же в столице Зимбабве Хараре также распахнул двери центр по обслуживанию поставляемой из Беларуси сельскохозяйственной техники. На торжественной церемонии открытия Эммерсон Мнангагва объявил о запуске совместной с Беларусью правительственной программы по механизации аграрного сектора африканской страны.





— Аграрный сектор наряду с горнодобычей является ключевым для развития Зимбабве. При этом механизация представляет собой магистральный путь развития национального сельского хозяйства, — заявил Мнангагва.





Министра промышленности Петра Пархомчика таким образом охраняли. Фото: МАЗ

Как отмечает ТАСС, сельское хозяйство Зимбабве находится в тяжелом положении после неудачной реформы, в ходе которой с 2000 года были конфискованы земли у 4,5 тыс. белых фермеров. Считавшаяся некогда житницей всей Африки, Зимбабве сейчас пытается восстановить свое сельское хозяйство. В начале текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что 7,7 млн зимбабвийцам, или каждому второму жителю страны, грозит голод. В столице страны Хараре в продуктовых магазинах часто вспыхивают драки за те небольшие партии кукурузы и круп, которые время от времени поступают в государственную торговую сеть. Наблюдаются существенные перебои с поставками хлеба в магазины.

