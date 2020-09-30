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МАЗ представил первый в стране электрогрузовик

Минский автозавод разработал первый в истории страны электрогрузовик. Новинка представлена в Минске на выставке «Техиннопром», которая проходит до 2 октября в Футбольном манеже.


Электрогрузовик проезжает без подзарядки 100 км со скоростью 85 км/ч. По оценкам конструкторов, такая длина пробега — это не предел. По большому счету, она зависит от количества аккумуляторов, и на МАЗе готовы поставить их столько, сколько требуется покупателю.

Грузовик оснащен тяговым электродвигателем мощностью 70 кВт с жидкостным охлаждением.

В кабину электрогрузовика помещаются три человека. За климат отвечает вентиляционно-отопительная установка с электрическим обогревателем. Двери оснащены бесключевым доступом.

«Создание электрических МАЗов — одно из перспективных направлений развития автохолдинга до 2030 года. Электрогрузовик разработан с фокусом на транспортировку грузов в черте города. 

Среди очевидных преимуществ — бесшумность, экологичность и высокая экономичность перевозок. Впереди — испытания и коммерческое производство. Для белорусского автопрома это большой шаг вперед», — поясняют разработчики.
Источник: officelife
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