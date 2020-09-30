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Внешний долг Беларуси продолжает увеличиваться

Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 17,7 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

При этом с начала 2020 году внешняя задолженность Беларуси увеличилась на 0,6 миллиарда долларов, учитывая курсовые разницы, или на 3,6%.

В свою очередь государственный долг республики на отчетный период составил 57,8 миллиарда рублей. В данном случае задолженность выросла в сравнении с началом текущего года сразу на 13 миллиардов рублей или на 29,1%.

За первые восемь месяцев этого года было привлечено внешних государственных займов на общую сумму в 1,9 миллиарда долларов. Причем погасить внешних долгов удалось только на сумму равную 1,17 миллиарда долларов. Внутренний госдолг увеличился на 1,8 миллиарда рублей или на 20,6% до отметки в 10,6 миллиарда рублей.
Sputnik
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