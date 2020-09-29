Есть вопрос: а будет ли валюта в обменниках?

На 1 июля совокупный объем внешнего долга страны составлял рекордную за время существования суверенной Беларуси сумму – 41,12 млрд долларов. Это долги сектора госуправления, банковской системы и реального сектора экономики.





Если долги предприятий, как правило, носят текущий, коммерческий характер, то долг Министерства финансов – бюджетный, в основном долгосрочный и распространяется на всех юридических и физических лиц. После размещения Минфином весной двух выпусков евробондов на сумму 1,25 млрд долларов внешний долг достиг 18,05 млрд «зеленых».





На реальный сектор приходится 14,8 млрд долларов совокупного внешнего долга, банки и другие кредитно-финансовые организации должны 5,13 миллиарда. Кроме того, что государство является главным должником, оно в лице бюджета выступает гарантом возврата важных, имеющих государственное значение, зарубежных кредитов. Например, китайских.





И с успехом платит из республиканского бюджета китайцам кредитные долги за модернизированные ими цементные заводы, целлюлозно-бумажные и другие предприятия, которые возвращать кредиты пока не в состоянии.





Так вот внешний госдолг с правительственными гарантиями уже достиг 26,6 млрд долларов. Все внешние долги на брата-белоруса достигли к середине года 4375 долларов, тогда как в 2010 году они были 2322 доллара на человека, а в 2006-м – в 8 раз ниже (526 долларов).





По всем внешним долгам страна выплачивает за год порядка 6 млрд долларов, и этот год не будет исключением. С 2005-го по 2020 год размер внешних долгов с правительственными гарантиями перевалил по отношению к ВВП страны за 50%, то есть пересек установленную для развивающихся стран красную черту. Полтора десятилетия белорусская экономика росла почти в четыре раза медленнее, чем увеличивались внешние долги. Это и называется «жить не по средствам» – за счет постоянных денежных подпиток извне.





Золотовалютные резервы Беларуси после того, как Нацбанк спустил на валютной бирже в августе 1 млрд долларов, чтобы затормозить курсовое падение белорусского рубля, а Минфин выплатил текущие долги, ужались с 8,8 млрд до 7,4 млрд долларов.





После бегства вкладчиков из банковской системы в послевыборный период, которое еще продолжается, общий объем рублевых депозитов физлиц на 1 сентября составил 4653 млн рублей и усох за август на 270,8 млн рублей.





Не лучше и с валютными депозитами. Их объем в банках – 5147 млн долларов, и они уменьшились за предыдущий месяц на 416 млн долларов. Отзыв срочных депозитов с отзывных счетов за август – также рекорд за всю историю суверенной Беларуси.





Естественно, население и предприятия стали предъявлять повышенный спрос на валюту, и можно констатировать, что психологический фактор сейчас играет не последнюю роль в интенсивной девальвации рубля. Вынос иностранных депозитов заставил банки озадачиться усиленным поиском и приобретением валюты.





Валюта нужна для выдачи валютных кредитов предприятиям, а валютные кредиты занимают около половины кредитного портфеля банковской системы. 1–2 миллиарда – сравнительно небольшие объемы долларов – находятся в банках для оперативного выполнения текущих обязательств в валюте.





Эти наиболее ликвидные активы на 1 сентября составили в банковской системе менее 1,4 млрд долларов. В том числе: иностранной валюты – на 602 млн долларов, депозитов за рубежом – на 728 млн, ценных бумаг нерезидентов (кроме акций) – на 52 млн долларов.





Много это или мало? Обязательства банков в инвалюте, а это в основном депозиты и выплаты по ценным бумагам, выпущенным ими, составляют почти 12 млрд долларов, то есть, в разы больше. Но есть еще и внешние обязательства.





В принципе, такое соотношение ликвидных активов и обязательств в валюте для банков вполне нормальное. Ведь основная часть валютных депозитов находится в работе в выданных кредитах. Так, объем задолженности банковской системе в инвалюте составил 10,9 млрд долларов.





Но кредиты возвращаются постепенно, согласно графикам, а набеги валютных вкладчиков на банки пошли вдруг и сразу. Поэтому неслучайно банки прекратили выдавать кредиты населению, хотя они только рублевые.





Во-первых, с рублями тоже проблема, Нацбанк зажал рублевую ликвидность, раздает ее только на кредитных аукционах и втридорога, во-вторых, рубли нужны, чтобы купить ту же валюту.





Поэтому заимствование валюты за рубежом сегодня самая важная задача для белорусских банков. Западный финансовый рынок для Беларуси теперь закрыт по известным причинам. Остаются рынки России и Китая.





Но с Китаем не разгонишься, он выдает кредиты только своими товарами. Правительство России отжалело Беларуси по результатам переговоров в Сочи 1,5 млрд долларов на рефинансирование долгов той же России. Единственное, что правительство России попросило руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБ предоставить усиленную кредитную поддержку валютой своим белорусским дочкам – «БПС-Сбербанку», «ВТБ Беларусь» и БелВЭБ.





Только российский «Газпромбанк» наотрез не желает иметь дело с «Белгазпромбанком», где путем рейдерского захвата сменили руководство. Наверное, эта помощь уже пошла, и она некоторым образом может стабилизировать белорусский валютный рынок, курсообразование нашего рубля. Но не все же белорусские банки являются чьими-то дочками.





Вот у них могут быть серьезные валютные проблемы. Они уже начинаются в виде отсутствия наличной валюты в обменниках некоторых менее удачливых кредитных учреждений. Ведь долларовые и евробанкноты банки покупают за соответствующий безналичный валютный эквивалент.





А валютный безнал зарабатывают наши предприятия-экспортеры, продавая часть его на бирже, в том числе и банкам.





У многих белорусов сегодня возникают вопросы: если есть временно свободные деньги, покупать или не покупать валюту, когда она так подорожала? Если открывать депозиты, то в валюте или в рублях? Ведь проценты на рублевые вклады подскочили раза в два. А если открывать депозит, то безотзывный или отзывный?





Думаю, в свете последних событий вы сделаете правильный выбор.