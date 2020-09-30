Нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи





Аналитики Total уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности, природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую на мировом рынке.





Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%.





Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.