Несмотря на кризис: прибыль белорусских страховщиков выросла в 3 раза

Этот результат кажется весьма странным, учитывая кризис в экономике РБ. При этом основной прирост обеспечила государственная компания «Белгосстрах», чистая прибыль которой выросла до 65,6 млн. рублей с 12,8 млн. рублей.

Впрочем, и другим компаниям жаловаться не приходиться. Если в январе—августе прошлого года несколько страховых компаний получили убыток, то в текущем году все получили чистую прибыль.

При этом страховые взносы компаний увеличились на довольно скромную величину.





А страховые взносы по обязательным видам страхования увеличились на 11,9 млн. рублей — до 359,7 млн. рублей.





Это привело к росту удельного веса добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов до 63,3% с 62,3%.Страховые выплаты увеличились примерно на такую же величину, как и взносы: на 55 млн. рублей — до 512,5 млн. рублей. Прирост взносов оказался выше прироста выплат всего на 2,5 млн. рублей. Это привело к росту доли страховых выплат в общей сумме страховых взносов до 52,3% с 49,6% за аналогичный период прошлого года.





Таким образом, увеличение прибыли страховых организаций произошло на фоне роста относительной величины выплат. При этом у Белгосстраха собранные им взносы увеличились на 33,7 млн. рублей, тогда как выплаты — на 22 млн. рублей.





Компания собрала взносов на 11,7 млн. рублей больше, чем выплатила возмещения. Это означает, что остальные страховые компании страны прирастили выплаты в большей степени, чем сборы. То есть, экономический кризис все же не прошел для страховых компаний бесследно, а лучше идет дела, главным образом, на крупнейшей страховой организации страны.









В текущем году страховые организации Беларуси за рассматриваемый период заплатили налогов и неналоговых платежей в бюджет меньше, чем год назад: 42,5 млн. рублей против 46,9 млн. рублей за январь—август прошлого года. Во внебюджетные фонды платежи не изменились и составили 39,3 млн. рублей.





Численность работников списочного состава страховых организаций за год выросла на 193 человека и достигла 8 865 человек (на 1 сентября текущего года).