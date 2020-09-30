«Будущее за маркеплейсом» - этот рекламный слоган демонстрирует не только путь развития современной торговли, но также и путь развития самого общества. И этот же слоган нагляднее всего показывает, что нынешней отсталой белорусской власти в этом будущем места нет.





Белорусская власть может банить платформу «Голос», говоря о том, что это заговор западных спецслужб, почему-то очень желающих уничтожить Беларусь (слишком хорошо мы живет, поэтому западный мир от зависти и заходится). Можно игнорировать предложение «Голоса» по изучению программных настроек, чтобы убедиться в объективности собранных данных.





Но вот общемировые процессы забанить и проигнорировать никак не получится. Белорусская власть этого не понимает, а зря. Вот, например, китайский маркетплейс не признает победу Лукашенко на прошедших выборах. И не потому, что так кому-то может быть выгодно, просто такова объективная реальность. И ее изменить нельзя, как бы кому-то не хотелось.





Современный маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению товаров и услуг третьих лиц, когда один и тот же товар можно купить сразу у нескольких продавцов.





Сама платформа настроена и работает таким образом, что постоянно анализирует запросы покупателей и дает продавцам необходимые рекомендации, что в настоящий момент пользуется спросом и что следует продавать. Продавцы и сами анализируют продажи и очень оперативно реагируют на всякое изменение конъюнктуры.





Похожим образом работают не только маркетплейсы. Например, Фэйсбук также постоянно дает рекомендации: «Ваша публикация популярнее всех остальных на 85%. Начните продвигать ее и получите больше…» И это опять же объективная реальность.





Белорусская власть все еще пытается подмять эту объективную реальность под себя, чем фактически роет себе могилу.





Да, в Беларуси можно возбудить уголовное дело по платформе «Голос», можно прикрыть интернет-магазин Symbal.by, изымать его продукцию и сажать покупателей. А что белорусские власти смогут сделать с таким маркетплейсом как Aliexpress, который входит в крупнейшую китайскую корпорацию Alibaba Group? Лукашенко попросит своих китайских друзей и ее прикрыть?





А ведь именно вот такие маркетплейсы, дают самую объективную картину происходящего в Беларуси.





Еще год назад, если на Aliexpress ввести в поиск фразу «флаг Беларуси», то платформа выдавала предложения продавцов преимущественно официального флага Беларуси. – того самого, красно зеленого. А оппозиционный бело-красно-белый выдавался лишь изредка. Соотношение было приблизительно 5:1. И это была объективная реальность.





Сейчас она совершенно другая. Из 60 предложений продавцов на одной странице, только 9 предложений с официальным флагом. Еще два смешанных предложения, одно случайное, а остальные предложения – бело-красно-белого флага. И это не потому, что на китайском маркетплейсе кто-то заговор плетет, просто объективная реальность запросов покупателей такая.





Ну ладно флаги – ими Лукашенко своих сторонников за бюджетный счет обеспечивает, поэтому реальная потребность в официальных влагах действительно может быть низкая. Хотя, повторимся, еще год потребность была. Но если ввести запрос «герб Беларуси», то «Пагоня» опять же в разных вариациях выдается в пять раз чаще, чем постсоветский венок.





По запросу «символика Беларуси» опять же объективная ситуация не в пользу Лукашенко.





Если попробовать ввести запрос «Беларусь футболка», то опять же официальной белорусской символике места почти не нашлось.





#1#





Ежедневник провел эксперимент и ввел перед запросами слово официальный: «официальный флаг Беларуси», «официальный герб Беларуси», «официальная символика Беларуси». Но даже тут бело-красно-белая символика неизменно опережает красно-зеленую, хотя в результатах запросов появляется очень много мусора.





Даже если ввести запрос «Беларусь Лукашенко», то не будет ни одной выдачи в его поддержку. Зато будут вот такие.





#2#





По запросу «Лукашенко» картина получается аналогичная – в поддержку нет ничего, а вот против – достаточно. Даже если ввести «Лукашенко наш президент» - то не получим ни одного товара, так как запроса на него нет совсем.

Даже если ввести лозунг "ябатек" "За Беларусь", все равно преобладает потребность покупателей в Пагоне, чем в официальной символике.





Все эти данные отчетливо демонстрируют, как голосовали белорусы на прошедших выборах, какую символику на самом деле признают и какой хотят видеть страну.





Причем, здесь, на маркетплейсе, белорусы голосуют не потому, что заставили или заплатили, а абсолютно добровольно. Более того, голосуют своими деньгами, что делает выбор еще более сознанным.