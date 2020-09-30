Лишь одна белорусская компания вошла в стратегический список России





Он был обновлен и расширен в этом году из-за роста последствий от распространения коронавируса.





Впервые список из около 300 системообразующих организаций был создан в 2008 году во время мирового экономического кризиса. В условиях стабилизации он был сокращен. Но вызов, который поставила перед мировой и российской экономикой пандемия, заставил российские власти заново сформировать перечень важнейших предприятий, которые в случае проблем могут рассчитывать на государственную поддержку. В марте этого года Министерство экономического развития России внесло в него 646 системообразующих предприятий. Позже список был расширен, и сейчас в нем, согласно информации с сайта Минэкономразвития, значится 1375 компаний и холдингов.





Критериями попадания в список для большинства его участников являются объемы выручки (иногда и численность персонала), которые различны для отраслей. Дополнительными критериями может стать статус градообразующего предприятия, головного или исполнителя первого уровня по гособоронзаказу, разработчика критических технологий и программного обеспечения. Также предполагается включение предприятий, эксплуатирующих критическую инфраструктуру и обеспечивающих безопасность на территории Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа, обеспечивающих информационную безопасность в интернете и транспортную доступность удаленных территорий, а также занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара.





«Белоруснефть-Сибирь» вошла в список системообразующих предприятий от Минэнерго в качестве одной из ведущих компаний в предоставлении услуг в области добычи нефти и природного газа. Индикативом по годовой выручке в этой сфере являются 5 млрд. российских рублей.





По информации «Завтра твоей страны», по итогам прошлого года «Белоруснефть-Сибирь», созданная в 2008 году и являющаяся 100%-й дочкой «Белоруснефти», заработала на обслуживании скважин 5,6 млрд российских рублей. В ее штате работало около 920 человек.





Всего от Минэнерго в списке системообразующих предприятий России находится 114 компаний, включая лидеров по добыче и переработке нефти и газа («Газпром», «Роснефтегаз», «Лукойл» и др.), энергетических холдингов, угледобывающих компаний.





Самое большое представительство в перечне от Минпромторга – 579 предприятий. Среди них достаточно много компаний, которые активно работают в Беларуси, – «Твое», Группа ГМС, «Технониколь», Группа «Полипластик», «БТК Групп», «Фирма «Август», «Детский мир», «Спортмастер», «Сеть «Связной», «Кари», «Вайлдберриз» и другие.