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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Посол Семашко начал сбивать цену на российский газ для Беларуси

Цену на российский газ Беларусь планирует обсудить с «Газпромом» уже в октябре, об этом сегодня рассказал посол в России Владимир Семашко. По его словам, принципиальное решение стороны приняли.




«Были взаимные претензии по калорийности газа и так далее, но в последний приезд премьер-министра России Мишустина этот вопрос был решен принципиально. Наш „Белтопгаз“ должен погасить долг (за поставленный газ. — Прим. ред.)», — сказал Семашко.

Посол не скрывает, что погашение долга потребовало получение российского кредита и теперь у Беларуси «есть ключ к тому, чтобы сесть за стол переговоров».

«Сроки понятны. Думаю, что в октябре месяце. Мы должны уже с первого января сделать шаг к единому рынку, пойти на некоторое снижение цены газа», — считает чиновник.

Тем временем на европейском рынке газа происходят интересные вещи: цены на газ перешли к росту. Сегодня, на фоне похолодания, цена газа на ключевом хабе TTF превысила психологически важную отметку — $150 за 1 тыс. «кубов».

По оценкам российских аналитиков, складывается ситуация, в которой, стремясь поддержать в трудную минуту Лукашенко, «Газпром» может начать продавать Беларуси газ по цене ниже рыночной.

Как сообщалось, в 2020 году цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.

Тем временем «Газпром» намерен заработать на поставках газа в Беларусь в 2020 году $560 млн.
Officelife.media
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