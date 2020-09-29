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Беларусь получила самую высокую оценку риска по методике ОЭСР

Шведское национальное агентство экспортных гарантий EKN повысило страновой риск Беларуси по методике ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) до самого высокого уровня — 7.


Не так давно в обзоре, датированном 31 мая 2018 года, агентство отмечало, что уровень риска Беларуси равен 6. При этом такая оценка была дана именно в 2018 году. Как минимум с 2012-го по 2017 год риск оценивался в 7 баллов.

EKN считало, что в стране есть позитивное развитие, но «слабость остается». Страна характеризуется «авторитарным политическим режимом» и «командной экономикой».

В то же время тогда EKN отмечало политическую предсказуемость, относительно хорошо работающую регуляторную среду и относительно широкую промышленную базу. Среди слабостей агентство выделило, в частности, большой внешний долг, волатильность рубля, небольшие международные резервы. Еще один недостаток — высокий уровень долговой зависимости от России.
Officelife.media
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