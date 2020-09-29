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Имейте ввиду: подсолнечное масло может подорожать на 20%!

Специалисты отмечают плохой урожай подсолнечника в России и Украине – странах, занимающих львиную долю рынка подсолнечного масла в мире.


Это уже вызвало сильный рост цен на мировых биржах, а также вскоре может отразиться на рознице, сообщает Sputnik.by.

С конца лета подсолнечное масло в РФ резко подорожало. Россия – второй в мире экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных поставщиков. 

В отрасли винят неурожай, взвинтивший цены на сырье, но уверяют, что спрос давно сформировался и в условиях ограниченного предложения всю продукцию раскупят. При этом ФАС считает, что оснований для повышения розничных цен нет.

Масло начало дорожать в России

В начале сентября аналитики «Совэкон» сообщили: в стране неурожай подсолнечника, и растительное масло может подорожать.

Так и вышло: цены на подсолнечник поднялись на 35%, на масло – на 22%. Урожай почти на четверть ниже прошлогоднего. Сказались неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге страны: засуха весной и летом.

Засуха в Украине

Крупнейший экспортер этого продукта, Украина, также столкнулась с неурожаем, что грозит сокращением производства. Засуха, затронувшая большую часть юга и центральной части страны, уничтожила до пяти миллионов тонн кукурузы, десять миллионов тонн зерновых и полтора миллиона тонн подсолнечника. По подсчетам аграриев, Украина недосчитается примерно двух миллиардов долларов экспортной выручки.

Подорожания не избежать, констатируют в отрасли. «Переработка и так на уровне нескольких процентов маржинальности, даже иногда уходит в минус. Нет никакой возможности компенсировать подобный рост цен на сырье. Соответственно, мы увидим достаточно дорогое масло в рознице», – указывает Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России.

Что в итоге будет с ценами на масло в Беларуси?

Подсолнечное масло в Беларуси производят из импортного сырья, плюс около 50% рынка занимает готовая импортная продукция из России и Украины. Очевидно, что в случае роста закупочных цен на этот продукт, розничные цены на подсолнечное масло начнут расти и в Беларуси. 

Российские производители ожидают рост розничных цен в районе 20%.
Источник: myfin.by
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