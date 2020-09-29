"Гродно Азот" на грани остановки - 70 работников в знак протеста написали заявления об увольнении
Они протестуют против арестов коллег.
Около 70 работников «Гродно Азот» написали заявление на увольнение, но пока не передали их руководству. Если их уволят, на предприятии остановятся минимум два цеха, сообщает «Радио Свобода».
Работники «Гродно Азот» таким образом выражают свой протест против ареста коллеги Игоря Рубцевича, которого задержали во время протестной акции в день инаугурации Лукашенко 23 сентября и наказали 5 сутками. А 30 сентября начнутся суд еще над 30 работниками этого завода, задержанными 25 августа.
Пока что заявления на увольнения написали в основном работники цеха «Аммиак-3», одного из основных производственных цехов «Азота», где всего работает 80 человек.
Цех «Аммиак-4» сейчас на плановом ремонте, но работы идут медленно и напоминают итальянскую забастовку. Работники отрабатывают свое время, не выходят работать в выходные, не остаются на «сверхурочные», как раньше. Это законно.
«Аммиак-3» и «Аммиак-4» — одни из основных производственных цехов «Азота», с которыми тесно связаны еще два цеха — «Карбамид-3» и «Карбамид-4». Если тех, кто написал заявления, действительно уволят, то с такой нехваткой кадров цех «Аммиак-3» не сможет работать. Он требует контроля 24 часа в сутки.
Как пояснил председатель Независимого профсоюза "Гродно Азот" Андрей Ханевич., готовых специалистов в этой области очень мало. Чтобы подготовить такого специалиста, нужно полгода.
На всем предприятии работает около 7 тысяч человек (если не учитывать входящее в состав гиганта «Химволокно»). Из них примерно полторы тысячи сменного персонала.
"Это люди, которые именно зарабатывают деньги. Их не будет - и цеха стоят. Их не подменишь. Это люди, которые выпускают продукцию", - объясняет Ханевич.
Насколько опасна реакция азотовцев?
Лидер стацкома "Гродно Азот" Юрий Равовой объясняет, что азотовцы не планируют останавливать «Гродно Азот» экстренно и опасно. Они хотят прежде всего прекратить давление на коллег и начальника цеха, который их поддерживает.
"Никаких угроз экологии и оборудованию нет", - уверяет лидер забастовки.
"Мы сами живем в этом городе, у нас здесь живут родственники. Подумайте, можем ли мы рисковать их безопасностью. Конечно, нет. Здесь работают подготовленные специалисты. Речь идет только о согласованном прекращении работы завода", - говорит еще один из работников завода.
Юрий Равовой убежден, что если сотрудники будут настроены на протест решительно, это приведет к безопасной остановке цеха «Аммиак-3» в течение месяца. Ведь такой приказ отдаст само руководство.
Что происходило на "Гродно Азоте" после выборов?
Работники крупнейшего химического предприятия "Гродно Азот" одними из первых заявили о желании бастовать. Их требования - отставка Александра Лукашенко, новые выборы, освобождение политзаключенных и прекращение насилия. К ним на переговоры приезжало руководство города, а потом и новый председатель облисполкома Владимир Караник.
Руководство предприятия не позволило работникам бастовать. Лидер забастовки Юрий Равовой из целей безопасности уехал в Польшу. Известно, что несколько работников уволились "по соглашению сторон".
Работники "Гродно Азот" продолжают участвовать в уличных акциях. Максимум их вместе выходило около тысячи человек в самом начале протестов. Руководство запретило им выносить за пределы завода рабочую форму.
"Гродно Азот" нельзя остановить мгновенно вследствие сложных технологических процессов. Это очень опасно. Остановить его можно постепенно, примерно в течение месяца. Потом его точно также долго надо запускать.
Несколько раз за последний месяц внезапно ломалось оборудование в цехах "Аммиак-3" (который летом был на плановом ежегодном ремонте) и "Аммиак-4". Несколько раз над "Азотом" кто-то вывешивал бело-красно-белые флаги.
16:09 29/09/2020
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