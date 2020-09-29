Около 70 работников «Гродно Азот» написали заявление на увольнение, но пока не передали их руководству. Если их уволят, на предприятии остановятся минимум два цеха, сообщает « Радио Свобода ».





Работники «Гродно Азот» таким образом выражают свой протест против ареста коллеги Игоря Рубцевича, которого задержали во время протестной акции в день инаугурации Лукашенко 23 сентября и наказали 5 сутками. А 30 сентября начнутся суд еще над 30 работниками этого завода, задержанными 25 августа.





Пока что заявления на увольнения написали в основном работники цеха «Аммиак-3», одного из основных производственных цехов «Азота», где всего работает 80 человек.





Цех «Аммиак-4» сейчас на плановом ремонте, но работы идут медленно и напоминают итальянскую забастовку. Работники отрабатывают свое время, не выходят работать в выходные, не остаются на «сверхурочные», как раньше. Это законно.





«Аммиак-3» и «Аммиак-4» — одни из основных производственных цехов «Азота», с которыми тесно связаны еще два цеха — «Карбамид-3» и «Карбамид-4». Если тех, кто написал заявления, действительно уволят, то с такой нехваткой кадров цех «Аммиак-3» не сможет работать. Он требует контроля 24 часа в сутки.



