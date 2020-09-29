Доллар продолжает отвоевывать потери сентября

С начала месяца валютная корзина подешевела на 4,62%, но это существенно ниже роста на 8,73% по итогам августа.





Курс доллара подскочил ещё на 0,0139 BYN до 2,6403 BYN/USD. Для доллара это максимум за последние 26 дней.





За последние семь торгов доллар подорожал шесть раз на общую сумму 0,0745 BYN, но с начала месяца доллар подешевел на 0,145 BYN.





Напомним, что в августе стоимость доллара подскочила на 0,2173 BYN.

Белорусскому рублю почти за месяц удалось отыграть всего 6,7% потерь последнего летнего месяца.





Курс евро рванул вверх на 0,0270 BYN до 3,0840 BYN/EUR и оказался на максимуме за 19 дней. За последние два дня стоимость евро выросла уже на 0,0522 BYN.





С начала сентября белорусский рубль отыграл у евро 0,0758 BYN, а по итогам августа стоимость евро подскочила на 0,2608 BYN. На текущий момент белорусскому рублю удалось отыграть 29% августовских потерь.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0216 BYN до 3,3149 BYN/100 RUB до минимума за 141 день.





За последние 12 торгов российский рубль дешевел под напором белорусского рубля 11 раз. За это время стоимость российской валюты снизилась на 0,1559 BYN, а с начала сентября она обвалилась уже на 0,2820 BYN.





Таким образом, белорусский рубль сумел отыграть у российского коллеги всё, что потерял в августе. Напомним, что тогда сотня российских рублей подорожала на 0,2813 BYN.



Центробанк России

Российский рубль продолжил стремительно дешеветь к доллару и евро на торгах Московской биржи. К 11:30 средневзвешенный курс доллара подскочил на 1,01 рубля до 79,6845 российских рублей — максимума за полгода.





Аналогичный курс евро вырос на 1,58 рубля установил новый исторический максимум на уровне 93,06 российских рублей.





Центробанк при определении официальных курсов валют на завтра будет ориентироваться на эти значения. Курс доллара установит именно таким, как сложился средневзвешенный курс на бирже, а курс евро немного откорректирует, чтобы сохранялось соотношение курса доллара к евро на международном валютном рынке.