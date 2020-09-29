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Однако: всего за один квартал и еще до "выборов" инвестиции в белорусский IT сократились в 4 раза

О том, какой будет статистика за 3-ий квартал, не сложно догадаться.


Почти в четыре раза всего за один квартал (за  апрель-июнь) этого года  сократился объем иностранных инвестиций в самый высокотехнологичный сектор белорусской экономики – информацию и связь.

Если в первом квартале (в январе-марте) 2020 года в это направление, основной составляющей которого является IT и телекоммуникации, было инвестировано 266,1 млн долларов (включая 260,1 млн долларов прямых инвестиций), то во втором квартале — 69,6 млн долларов (56 млн долларов), свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси. 

Падение интереса иностранных инвесторов к самому перспективному сектору национальной экономики за три месяца составило более чем 3,8 раза.

По итогам первого полугодия общий объем иностранных инвестиций, поступивших в сегмент информации и связи, составил 335, 8 млн долларов, включая 316,1 млн долларов прямых инвестиций. 

В разрезе видов экономической деятельности это четвертый показатель по привлекательности для инвесторов после промышленности, оптовой и розничной торговли и транспортно-логистической отрасли. Эксперты, однако, прогнозируют, что это положение и объемы инвестиций могут измениться уже по итогам третьего квартала этого года. 

Это связано с затягивающимся политическим и экономическим кризисом в Беларуси, который вынуждает многие компании (в первую очередь, из мобильного IT-сектора) сокращать объемы деятельности и начинать релокацию в более стабильные страны.

Кстати, объем инвестиций в этот сектор, направленный белорусскими инвесторами за рубеж, не так сильно различался в первом и втором кварталах 2020 года. Если в январе – марте сумма внешних вложений была равна 58,2 млн долларов (прямые инвестиции — 58 млн долларов), то в апреле-июне – 36,5  млн долларов (36,2 млн. долларов). 

Всего за первое полугодие из Беларуси за рубеж в информацию и связь  было направлено 94,7 млн долларов (94,2 млн долларов), сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.
Источник: zautra.by
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