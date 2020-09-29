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Посол Беларуси: первая часть кредита от России уже поступила

Первая часть государственного кредита от России поступила на счет Минфина, сказал глава белорусской дипмиссии в РФ Владимир Семашко, передает корреспондент Sputnik.

Отвечая на вопрос как обстоит дело с российским кредитом, белорусский дипломат сказал, что министр финансов Беларуси ему "обещал, что уже должно было состояться зачисление средств".

"Мы должны были получить деньги на счет. Меня информировал министр финансов", - отметил Владимир Семашко.

При этом он заверил, что первый транш не будет направлен на оплату поставляемого российского газа, потому что на это предусмотрены отдельные средства. Есть условия регулирования поставок газа с 1 января 2021 года.

"Соответственно создание общего белорусско-российского рынка газа с января 2022 года", - подчеркнул он.

Напомним, что 15 сентября стало известно о выделении Россией государственного кредита Беларуси в размере 1,5 миллиарда долларов, решение об этом было принято во время встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Как уточнил позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов.
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