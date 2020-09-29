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Льготы для пенсионеров и подорожание сигарет - что еще изменится с 1 октября

В октябре возобновляется авиасообщение с Россией, дорожают сигареты, продлеваются льготы на проезд для пенсионеров.

Что еще изменится для белорусов с 1 октября – читайте в традиционном обзоре Myfin.by.

Изменится порядок оплаты жилья во время командировок

В октябре вступают в силу изменения о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках.

Согласно нововведениям, в частности, индивидуальные предприниматели и организации, независимо от формы собственности, кроме бюджетных организаций, могут самостоятельно решать, как возмещать расходы по найму жилого помещения: с подтверждающими документами либо без них.

Пенсионерам продлен льготный проезд по 31 октября

Как сообщал Myfin.by, в этом году в Беларуси пенсионерам указом №252 продлили льготный проезд на месяц - по 31 октября. Раньше скидка на проезд в размере 50% от стоимости билета действовала с 1 мая по 30 сентября, а теперь будет действовать с 1 мая по 31 октября.

Это касается проезда на железнодорожном транспорте в поездах региональных линий эконом-класса, водном и автомобильном пассажирском транспорте пригородного сообщения (кроме такси). Скидка предусмотрена для жителей страны, достигших общеустановленного пенсионного возраста, которым назначена государственная пенсия независимо от ее вида.

Возобновляются авиарейсы в Россию

Авиасообщение Беларуси и России возобновляется с конца сентября и в начале октября. Направления и частоту авиарейсов из Минска с городами Российской Федерации в сентябре обсуждали авиационные администрации двух стран.


«Белавиа», в частности, уже с 30 сентября возобновляет рейсы из Минска в Москву – с прилетом в аэропорт «Домодедово».

Автобусы из Минска в Ригу будут ходить ежедневно

«Минсктранс» возобновляет ежедневные автобусные рейсы в Ригу с 1 октября. Рейсы проходят по международному маршруту Минск - Рига через Вильнюс. Время отправления из Минска – 22:00 (с 1 октября), из Риги – 22:00 (с 2 октября).

Подорожают сигареты

По информации Министерства по налогам и сборам, с начала октября на некоторые марки сигарет увеличение цены в среднем составит от 5 до 15 копеек за пачку.

о этого сигареты дорожали в Беларуси с 1 сентября. В августе стоимость сигарет не менялась и у производителей, и импортеров.
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