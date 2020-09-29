



В понедельник в Минске открылся VII Форум регионов Беларуси и России. Обычно на таких мероприятиях присутствует много высоких чиновников. В последние годы их освящали своим присутствием главы государств Лукашенко и Путин, пишет политолог Валерий Карбалевич.





На этот раз что-то пошло не так. Форум проходит в режиме видеоконференции. Из России должна была приехать большая делегация во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Однако в Москве передумали приезжать в Беларусь. Сослались на коронавирус. Интересно, а если планировали поездку, то про этот вирус ничего не знали? Вот российские губернаторы каждый день приезжают в Минск, и почему-то не боятся ковида.





Полагаю, это политическое решение Москвы снизит статус упомянутого мероприятия. А заодно и продемонстрирует Лукашенко, что его президентский статус также снижен и в глазах Кремля, а не только Запада. Чтобы не питал больших иллюзий и не отступал от сочинских договоренностей. И теперь вся внешняя политика Беларуси свелась к контактам с российскими губернаторами.