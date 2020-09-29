+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Карбалевич: Москва показывает Лукашенко, что его статус снижен не только в глазах Запада, но и Кремля

Теперь вся внешняя политика Беларуси свелась к контактам с российскими губернаторами.


В понедельник в Минске открылся VII Форум регионов Беларуси и России. Обычно на таких мероприятиях присутствует много высоких чиновников. В последние годы их освящали своим присутствием главы государств Лукашенко и Путин, пишет политолог Валерий Карбалевич.

На этот раз что-то пошло не так. Форум проходит в режиме видеоконференции. Из России должна была приехать большая делегация во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
 
Однако в Москве передумали приезжать в Беларусь. Сослались на коронавирус. Интересно, а если планировали поездку, то про этот вирус ничего не знали? Вот российские губернаторы каждый день приезжают в Минск, и почему-то не боятся ковида.

Полагаю, это политическое решение Москвы снизит статус упомянутого мероприятия. А заодно и продемонстрирует Лукашенко, что его президентский статус также снижен и в глазах Кремля, а не только Запада. Чтобы не питал больших иллюзий и не отступал от сочинских договоренностей. И теперь вся внешняя политика Беларуси свелась к контактам с российскими губернаторами.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]