Склады в промышленности трещат от готовой продукции





В августе запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении снизились, свидетельствуют данные Белстата.





По итогам января-февраля они выросли, в марте — снизились, а в апреле-мае 2020 года вновь был отмечен рост, июне-июле — снижение.





Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в августе текущего года составило 71,5% против 61,9% в августе 2019-го. Таким образом, за год рост составил 9,6 процентного пункта, пишут naviny.media





В денежном выражении за август запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий снизились на 93,3 млн рублей и на 1 сентября составили 5 млрд 209,7 млн рублей.

По итогам августа наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска (112,7% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минская область (99,9%), Гродненская (75,2%), Могилевская (67,2%) и Брестская (64%) области.





Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (55,8%) и Гомельской (28,9%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.





Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 сентября 2020 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4,4 раза превысили среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,6 раза), машин и оборудования (в 2 раза).









В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 16,5% (на 1 сентября 2019 года — 51,6%), в обрабатывающей — 83,2% (70,2%), в том числе в пищевой промышленности — 49,1% (44,4%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 76,6% (104,4%).





В металлургическом производстве этот показатель на 1 сентября 2020 года составил 39,2% (37,5%), в производстве электрооборудования — 60,1% (92,3%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 90,3% (84,3%), транспортных средств и оборудования — 124% (95,6%), химических продуктов — 59,8% (38,8%), в нефтепереработке — 4,8% (7,1%).