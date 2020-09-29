Об этом TUT.BY сообщил информированный источник, а позже подтвердили в пресс-службе «Аккумуляторного Альянса».





После отмены распоряжения аккумуляторный завод сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам. О запуске производства пока речи не идет.









Напомним, что за полтора месяца до президентских выборов Александр Лукашенко на встрече с брестчанами пообещал объявить в городе референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода.





– Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах, – заявил глава государства.





Референдум он предложил провести уже после президентских выборов: «Соберем хлеб, урожай – и проведем».