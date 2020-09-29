+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

А как же обещание Лукашенко? Строительство аккумуляторного завода под Брестом продолжат

Распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.

Об этом TUT.BY сообщил информированный источник, а позже подтвердили в пресс-службе «Аккумуляторного Альянса».

После отмены распоряжения аккумуляторный завод сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам. О запуске производства пока речи не идет.


Напомним, что за полтора месяца до президентских выборов Александр Лукашенко на встрече с брестчанами пообещал объявить в городе референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода.

– Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах, – заявил глава государства.

Референдум он предложил провести уже после президентских выборов: «Соберем хлеб, урожай – и проведем».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]