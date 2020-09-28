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Новая реальность потребительского кредитования - от 32% годовых

РРБ-Банк сообщает о возобновлении кредитования физических лиц. Новые кредитные продукты можно оформить в любой день обращения клиента.




Процентные ставки новых кредитных продуктов «Социальный» и «Ренессанс» установлены в размере 32,99% годовых. При этом если получатели «Социального» кредита могут рассчитывать на сумму до 2,5 тыс. рублей на 36 месяцев, то заемщики «Ренессанса» — на 7 тыс. рублей, которыми можно пользоваться 60 месяцев.

Получить кредиты «Доступный плюс» и «Предприниматель» можно по ставкам 34,99 и 39,99% соответственно. «Потолок» для предпринимателей — 10 тыс. рублей, срок — 36 месяцев.
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