Новая реальность потребительского кредитования - от 32% годовых













Процентные ставки новых кредитных продуктов «Социальный» и «Ренессанс» установлены в размере 32,99% годовых. При этом если получатели «Социального» кредита могут рассчитывать на сумму до 2,5 тыс. рублей на 36 месяцев, то заемщики «Ренессанса» — на 7 тыс. рублей, которыми можно пользоваться 60 месяцев.





Получить кредиты «Доступный плюс» и «Предприниматель» можно по ставкам 34,99 и 39,99% соответственно. «Потолок» для предпринимателей — 10 тыс. рублей, срок — 36 месяцев.