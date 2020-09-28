



"Идея строительства магистрали является амбициозной, глобальной, перспективной и дорогостоящей. Проект достаточно интересен с точки зрения повышения скорости доставки грузов и пассажиров. Беларусь окажет необходимое содействие заинтересованным инвесторам в реализации данного проекта. О сроках говорить пока сложно", - отметила представитель ведомства.





Ожидается, что протяженность трассы составит около 2,5 тысяч километров, а новый маршрут из Минска в северную столицу России станет на 130 км короче.





Сейчас расстояние между городами по существующей железнодорожной колее составляет чуть более 860 км, из Санкт-Петербурга до Минска поезд едет почти 12 часов со средней скоростью 65 км/ч. После строительства магистрали время в пути сократится до двух часов. Предполагается, что поезда, которые будут состоять из 8-12 вагонов, смогут разогнаться до 450 км/ч.



