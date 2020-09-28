+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Дольщики «Тамбаза» смогут вернуть деньги или продать облигации

Александр Лукашенко сегодня подписал указ № 352, предусматривающий коррекцию указа «О завершении строительства жилых домов».

Документ вводит комплекс мер дополнительной защиты граждан, пострадавших от действий ООО «Тамбаз» при строительстве жилья в домах в районе Богдановича и Тургенева в Минске.

Теперь дольщикам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будут предоставлены субсидии на погашение кредитов независимо от даты их постановки на учет нуждающихся.

Указ предусматривает обязанность УКС Советского района сделать перерасчет цены объекта долевого строительства, если фактическая стоимость строительства окажется ниже цены, указанной в договоре.

Указ уточняет порядок перечисления денег, оставшихся на спецсчетах заказчика после завершения строительства объектов. После погашения бюджетной ссуды деньги будут возвращаться владельцам жилищных облигаций и только после расчета с ними — страховым организациям на погашение задолженности ООО «Тамбаз».

Кроме того, дольщикам, которые являлись владельцами жилищных облигаций, предоставлена возможность передавать право на строительство квартиры другим лицам. Принятие этой нормы будет содействовать разрешению проблемных ситуаций тех граждан, которые не смогли получить денежную компенсацию за облигации из-за банкротства страховых компаний. Некоторые из них не могут продолжать строительство. Теперь такие граждане смогут продать облигации и вернуть хотя бы часть средств, вложенных ранее в их покупку.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]