"Впервые на выставке "Белагро-2020" РУП "Институт мясо-молочной промышленности" НАН Беларуси представит мясное мороженое "Ice meat", - говорится в сообщении пресс-службы.





Разработчики считают, что оно идеально подходит для легкого перекуса. Ученые уверены, что такое мороженое придется по вкусу гурманам и ценителям "продукции будущего", будет полезно детям, поскольку в его составе отборное мясное сырье.





В работе XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020" примут участие 36 организаций НАН Беларуси. Всего ученые и специалисты Академии наук представят почти 240 новых разработок и технологий.