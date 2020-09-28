dev.by провел опрос среди ИТ-специалистов, чтобы узнать, как они проявляют сейчас свою гражданскую позицию.





В опросе приняли участие 3,4 тысячи ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.





Кто участвовал в опросе

Должность

Developer (software engineer) — 44,8%

QA Specialist — 8,6%

Team Lead/Tech Lead — 7,8%

Business Analyst — 4,6%

QA Automation Engineer — 3,9%

Project Manager — 3,5%

DevOps Engineer — 3,2%

C-Level — 2,6%

Product Manager/Product Owner — 2,3%

Другая — 2,2%

HR Specialist/Recruiter — 2,0%

Architect — 1,9%

Data Scientist — 1,8%

Designer — 1,7%

Marketing Specialist — 1,7%

UI/UX Designer — 1,3%

Delivery Manager — 0,9%

DataBase/Administrator — 0,9%

Sales/Business Development Manager — 0,9%

System Administrator — 0,9%

Support Specialist — 0,7%

Resource Manager — 0,6%

PR Specialist/Manager — 0,4%

Account Manager — 0,4%

System Analyst — 0,2%

Copywriter — 0,2%

Technical Writer — 0,2%





Профессиональный уровень

Middle — 33,2%

Senior — 32,8%

Lead — 19%

Junior — 9,3%

C-level — 5,7%





Численность человек в компании

Более 1000 — 29,1%

101-500 — 26,4%

11-50 — 14,8%

51 -100 — 12,3%

501 -1000 — 7,7%

До 10 — 5,8%

Я фрилансер — 3,9%





Почти 50% респондентов заявили, что помогают финансово пострадавшим. Два месяца назад их было 25%. Больше 300 опрошенных (9%) стали волонтерами, больше 180 специалистов (5,6%) обучают пострадавших за взгляды, 100+ человек ушли в отпуск без сохранения зарплаты, а 60+ человек сообщили, что бастуют.





Аполитичных специалистов ИТ-индустрии плюс тех, кого все устраивает, ожидаемо немного — 7,5%. При этом часть респондентов призналась, что устали протестовать.





В то же время почти 30% айтишников предпочитают держаться в стороне и никак не выражать свою позицию, опасаясь за безопасность свою и семьи. Среди них, вероятно, есть пострадавшие от действий силовиков 9–11 августа. Тем не менее в июле такой позиции придерживалось больше опрошенных специалистов — около 40%.





некоторых формах протеста айтишники также написали в комментариях к опросу:





- Отказываюсь от услуг и продуктов госпредприятий/предприятий, поддерживающих власть. Стараюсь ограничить уровень потребления + покупать только продукцию частных компаний. Не пользуюсь услугами провластных банков. Меняю валюту в Приорбанке.





- С каждой зарплаты покупаю максимум наличной валюты, не покупаю белорусские товары и не пользуюсь платными государственными услугами.





- Открыто выражаю свою позицию в соцсетях.





- Не плачу налоги.





- Стараюсь помогать оставаясь дома, слишком велик риск поставить семью под удар.





- Веду переговоры с людьми, принимающими решения, прорабатываю планы помощи гражданскому обществу.





- Баню Соловьева.





Среди айтишников нашлись и критикующие протесты:





- Я также возмущен беззаконием, насилием и хамством некоторых представителей властей и органов. Но встать под флаги текущего протеста не могу, так как это противоречит моим убеждениям, и я не разделяю идеи и цели лидеров протеста. На данный момент нет такой публичной политической силы, которая бы отражала позицию, созвучную моей.





- Я считаю, что протесты — это следствие профессиональной игры на чувстве справедливости у нашего общества. Я не оправдываю действия власти, но совершенно не доверяю оппозиции и считаю, что протесты саморазрушительны.

Не согласен со всеми ценностями, за которые борется протестное движение.