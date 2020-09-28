Доллар и евро резко подорожали на бирже

Стоимость валютной корзины снизилась на 0,20% до минимума за 38 дней. Белорусский рубль дорожает к корзине валют на всех без исключения сентябрьских торгах. Суммарное укрепление к текущему моменту составило 4,66%, но это существенно ниже обвала на 8,73% по итогам августа.





Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0272 BYN до 2,6264 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 19 дней.





С начала сентября курс доллара снизился всего на 0,0284 BYN, а по итогам августа было +0,2173 BYN. Таким образом, белорусский рубль с начала месяца отыграл у доллара всего 12,5%.





Курс евро подскочил на 0,0252 BYN до 3,0570 BYN/EUR. Для евро это максимум за 12 дней. С начала сентября белорусский рубль отыграл у евро 0,1028 BYN, но это существенно меньше, чем потери 0,2608 BYN в августе.





Курс российского рубля рухнул на 0,0448 BYN до 3,3365 BYN/100 RUB до минимума за 52 дня.





За последние 11 торгов российский рубль дешевел под напором белорусского рубля 10 раз. Общие потери российской валюты за это время составили 0,1343 BYN, а с начала сентября уже 0,2604 BYN.





Напомним, что по итогам августа сотня российских рублей подорожала на 0,2813 BYN.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

На четвёртой неделе сентября белорусский рубль впервые не смог подорожать ко всем валютам:





курс доллара +0,0334 BYN (+1,30%);





курс евро −0,0096 BYN (−0,32%);





курс российского рубля −0,0392 BYN (−1,15%);





валютная корзина −0,26%.





Центробанк России

Российский рубль рекордно рухнул к евро и доллару на торгах в Москве.





Банк России повысил официальный курс доллара на завтра сразу на 1,85 рубля до 78,6713 российских рублей до максимума за полгода.





Официальный курс евро на завтра установил новый исторический максимум, подскочив на 1,82 рубля до 91,4790 российских рублей.





Итоги прошлой недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался к доллару и евро:





курс доллара подскочил на 1,78 RUB (+2,38%);





курс евро вырос на 0,71 RUB (+0,79%).