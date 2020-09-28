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В Беларуси создадут базу домов, которые можно будет купить за «одну базовую»

Единый реестр пустующих и ветхих домов предлагают создать в Беларуси. Проект указа об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.



Сейчас отсутствие единого реестра в целом по республике не позволяет оперативно получить информацию об общем количестве пустующих и ветхих домов, а также оценить эффективность работы местных органов власти с ними.

Оператором единого реестра пустующих и ветхих домов предлагается сделать Национальное кадастровое агентство. Информация из реестра будет доступна безвозмездно в интернете.

Для совершенствования порядка вовлечения в оборот пустующих и ветхих домов устанавливается возможность понижения цены продажи таких домов на аукционе либо без него до 1 базовой величины (1БВ - Br27).

Предлагается также упростить порядок приобретения жилых домов в сельской местности, установив возможность сделок без наличия правоудостоверяющих документов на них или земельные участки, где они расположены.

Организатор публичного обсуждения проекта - Государственный комитет по имуществу.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме по 5 октября.
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