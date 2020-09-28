В собственности и в управлении компании «Молочной правда», которая была создана в 2017 году для формирования сырьевой зоны при принадлежащем бизнесменам Туровском молочном комбинате, сейчас девять сельскохозяйственных предприятий, пишет zautra.by





Они расположены на территории трех областей – Гомельской, Витебской и Минской.

Два из них («Приозерское-Агро» и «Дяковичи» в Житковичском районе Гомельской области) принадлежат «Молочной правде», остальные – переданы государством ей в управление.





Это еще три сельхозпредприятия на Гомельщине – «Колпень-Агро» и «Урожайный» (к нему была присоединено соседнее хозяйство «Страдубка») в Лоевском районе, а с конца 2019 года «Комсомольск» — в Рогачевском. В прошлом году «Молочной правде» были доверены по два хозяйства на территории Докшицкого района Витебской области («Торгуны» и «Гнездилово-Агро») и Вилейского района Минской области («Долгиново» и «Новая Вилия»). Также в структуру «Молочной правды» входит охотхозяйство в Лепельском районе.





Таким образом общий земельный банк «Молочной правды» превысил 100 тыс. гектаров земли, сделав компанию крупнейшим агрохолдингом Беларуси.





Для сравнения: по данным с официального сайта «Агропромышленного холдинга Управления делами президента Республики Беларусь», объединяющего 10 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, его земельный банк составляет 68 тыс. гектаров.





К числу крупнейших в Беларуси латифундистов относится Группа компаний «Санта», земельные угодья трех хозяйств которой («Савушкино», «Савушкина пуща» и «Савушкин Луч») разрослись за последние годы до свыше чем 28 тыс. гектаров.





Кому принадлежат земли в России, Украине и Казахстане





Земельные банки самых крупных белорусских латифундистов, правда, в разы уступают размерам угодий, которыми владеют и управляют агрохолдинги на территориях России, Украины и Казахстана.





Согласно исследованию консалтинговой компании BELF, по итогам 2019 года крупнейшим землевладельцем в России был холдинг «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. Его земельный банк превысил 1 млн гектаров.





В первую пятерку крупнейших латифундистов России вошли также компании «Продимекс» и «Агрокультура» Игоря Худокормова (865 тыс. гектаров), «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» бывшего главы Министерства сельского хозяйства России Александра Ткачева (653 тыс. гектаров), российский производитель сахара «Русагро» Вадима Мошковича (643 тыс. гектаров) и холдинг «ЭкоНива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра (599 тыс. гектаров).





Самый крупный землевладелец Украины, по данным ресурса Latifundist.com, – это мировой лидер по производству подсолнечного масла «Кернел». Агрохолдингу, ключевым владельцем которого является Андрей Верневский, в 11 областях страны принадлежит 530 тыс. гектаров.





В пятерку украинских латифундистов входят также экспортер зерновых и масличных Ukrlandfarming Олега Бахматюка (500 тыс. гектаров), крупнейший на постсоветском пространстве производитель мяса бройлеров «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка (370 тыс. гектаров), зерно-масличная группа «Агропросперис» американцев Джорджа Рора и Мориса Табасиника (300 тыс. гектаров) и компания «Астарта-Киев» Виктора Иванчика (235 тыс. гектаров).





Еще два-три года назад казахстанские агрохолдинги по земельному банку входили в число мировых лидеров, соперничая с австралийскими, аргентинскими и китайскими латифундистами.





Группы «Алиби», «Иволга» и «КазэкспортАстык» контролировали в общей сложности 5 млн из 11 млн гектаров сельскохозяйственных угодий страны. Но абсолютно все они не сумели справиться с проблемой роста, обанкротились и были проданы и реорганизованы.





В числе сегодняшних крупнейших латифундистов Казахстана называются созданная на осколках «Иволги» компания «Олжа Агро» (930 тыс. гектаров), а также «Атамекен-Агро» (430 тыс. гектаров)