+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» снова возглавило топ-10 столичных налогоплательщиков

С начала года столичные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет почти 8,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

Фактически треть перечисленных средств приходится на долю 10 крупнейших столичных налогоплательщиков. По итогам работы за январь — август 2020 года в этом рейтинге остались все те же, кто находился там и раньше. Список по-прежнему возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Также в топ-10 вошли ООО «Табак-Инвест», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), ЗАО «Минский завод виноградных вин».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]