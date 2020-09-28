Фактически треть перечисленных средств приходится на долю 10 крупнейших столичных налогоплательщиков. По итогам работы за январь — август 2020 года в этом рейтинге остались все те же, кто находился там и раньше. Список по-прежнему возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».





Также в топ-10 вошли ООО «Табак-Инвест», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), ЗАО «Минский завод виноградных вин».