Прогноз: доллар будет дорожать

Несмотря на рост курса доллара на БВФБ на прошедшей неделе на 1,3% (почти до 2,6 рубля за доллар), стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля снизилась на 0,3%, то есть белорусский рубль укрепляется.





Это указывает на то, что предложение валюты на бирже превышает спрос, и Национальный банк РБ скупает валюту на торгах.





Этому способствует дефицит рублевой ликвидности в банковской системе РБ, хотя он постепенно ослабевает. Так, на очередном аукционе по предоставлению банкам кредитов сроком на 7 дней, состоявшемся 23 сентября, спрос составил 1 540,8 млн. рублей, что примерно на треть ниже, чем на предыдущем аукционе. Нацбанк предоставил банкам 654,3 млн. рублей со средневзвешенной доходностью 13,3%.





На аукционе 16 сентября данная доходность равнялась 15,94%.





Глава российского Сбербанка Герман Греф заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что у его дочернего банка в Беларуси есть проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, но с российскими рублями и другими валютами проблем нет. Более того, он сказал, что причина дефицита ликвидности — это действия Нацбанка, который не предоставляет банкам средства.





Это не секрет, Нацбанк таким образом стремится предотвратить девальвацию белорусского рубля. В целом ситуация на валютном рынке и в банковской системе РБ остается напряженной, хотя постепенно стабилизируется. Нацбанк все еще покупает валюту на БВФБ, хотя, по-видимому, и немного. Это пополнит золотовалютные резервы страны.





В то же время, отношения белорусских властей с западными странами остаются напряженными. 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил в должность президента. О ней заранее знали только приглашенные, в то время как пресса и народ Беларуси оповещены не были. Некоторые западные страны заявили о непризнании Александра Лукашенко в качестве законного президента, но реальных экономических санкций никто не вводит.





Евразийский банк развития в очередном макрообзоре по Беларуси сделал прогноз курса белорусского рубля. Эксперты банка ожидают, что до конца текущего года курс доллара окажется на уровне возле 2,65 рубля за доллар. Затем они прогнозируют небольшое снижение курса доллара.





В ближайшие дни курс доллара на БВФБ, скорее всего, продолжит расти, так как евро и российский рубль могут снова подешеветь против американской валюты на рынке форекс и Московской бирже соответственно.