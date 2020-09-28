В первый день форума, 28 сентября, пройдут секции по пяти тематическим направлениям.





Планируется также заседание Межпарламентской комиссии Совета республики РБ и Совета Федерации РФ по межрегиональному сотрудничеству, совместное заседание деловых советов Беларуси и России, а также заседание экспертной сессии высокого уровня.





На следующий день, 29 сентября, запланировано пленарное заседание. Оно будет посвящено 75-летию победы СССР в ВОВ.





Ранее по итогам двусторонних консультаций организаторы приняли решение провести мероприятия форума регионов в режиме видеоконференции. Официально обусловлено это регистрируемым ростом числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора России.





"Технические возможности, способные поддержать весь необходимый уровень коммуникаций, имеются. Поэтому содержательная, смысловая составляющая Форума не претерпит изменений. Вся программа VII Форума регионов Беларуси и России будет выполнена", - подчеркивалось в совместном сообщении Совета Федерации Федерального собрания России и Совета Республики Национального собрания Беларуси.





Напомним, что ранее в свящи с политическим кризисом в Беларуси и непризнанием Украиной легитимности Лукашенко был отметен Форум регионов с Украиной.