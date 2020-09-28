+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Оказывется: Форум регионов с Россией в отличие от украинского все-таки пройдет... онлайн

VII Форум регионов Беларуси начинает работу 28 сентября, но его мероприятия пройдут в режиме видеоконференции, сообщает "Интерфакс-Запад"

В первый день форума, 28 сентября, пройдут секции по пяти тематическим направлениям. 

Планируется также заседание Межпарламентской комиссии Совета республики РБ и Совета Федерации РФ по межрегиональному сотрудничеству, совместное заседание деловых советов Беларуси и России, а также заседание экспертной сессии высокого уровня.

На следующий день, 29 сентября, запланировано пленарное заседание. Оно будет посвящено 75-летию победы СССР в ВОВ. 

Ранее по итогам двусторонних консультаций организаторы приняли решение провести мероприятия  форума регионов в режиме видеоконференции. Официально обусловлено это регистрируемым ростом числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора России.

"Технические возможности, способные поддержать весь необходимый уровень коммуникаций, имеются. Поэтому содержательная, смысловая составляющая Форума не претерпит изменений. Вся программа VII Форума регионов Беларуси и России будет выполнена", - подчеркивалось в совместном сообщении Совета Федерации Федерального собрания России и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Напомним, что ранее в свящи с политическим кризисом в Беларуси и непризнанием Украиной легитимности Лукашенко был отметен Форум регионов с Украиной.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]