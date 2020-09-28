«Евроопт» предупреждает о мошенниках, действующих от имени сети













«Неизвестные предлагают пройти опрос, чтобы получить денежную сумму либо купон на продукты. Не поддавайтесь на провокацию. Подобная акция не проводится в сети магазинов «Евроопт», — предупреждает компания.





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