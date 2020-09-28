«Евроопт» предупреждает о мошенниках, действующих от имени сети
Крупнейший ритейлер страны — сеть «Евроопт» — предупреждает о том, что от имени сети в интернете действуют мошенники. Об этом компания написала в официальном аккаунте в соцсетях.
«Неизвестные предлагают пройти опрос, чтобы получить денежную сумму либо купон на продукты. Не поддавайтесь на провокацию. Подобная акция не проводится в сети магазинов «Евроопт», — предупреждает компания.
При получении сообщений сомнительного характера «Евроопт» просит не переходить по указанной в сообщении ссылке; пожаловаться на публикацию или сообщение, уведомить о получении сообщения в личных сообщениях на официальных страницах «Евроопт» в социальных сетях.
10:04 28/09/2020
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