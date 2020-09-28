Прогноз по валютам: на сколько может доллар подорожать в октябре?

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– На ушедшей неделе белорусский валютный рынок вернулся под влияние внешних валютных рынков.





Основной тенденцией этой недели на внешних рынках были рост доллара и снижение российского рубля. Так, пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1850 до 1,1660, или на 1,6%.





При этом к российскому рублю подорожал и доллар, и евро. Доллар к российскому рублю вырос с 75,0 до 76,9, или на 2,5%. Евро подорожал с 88,9 до 89,7 российского рубля, или на 0,8%.





В результате к белорусскому рублю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Доллар вырос на 1,3%, евро снизился на 0,32%, российский рубль подешевел на 1,15%.





В итоге валютная корзина снизилась на 0,25%. Это уже четвертая неделя подряд, когда белорусский рубль к корзине укрепляется. Но если три предыдущие недели дешевели сразу все три иностранные валюты, то на этот раз доллар прервал свое падение, а евро и российский рубль - продолжили.





На начавшейся неделе с высокой вероятностью продолжится укрепление доллара на мировых рынках. И это может привести к тому, что доллар продолжит дорожать к белорусскому рублю.





К концу недели доллар может подняться до 2,63 белорусского рубля.





При этом евро снизится до 3,02 белорусского рубля.





А российский рубль подешевеет до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.







