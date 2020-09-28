



Последние полтора месяца перевернули страну, а с ней и «айтишку» с ног на голову. Избиения и пытки, протесты и «сутки», уголовные дела и аресты коснулись айтишников столь же прямо, как сотни и тысячи других сограждан. Инициативы, которые с жаром обсуждались совсем недавно, — ИТ-университет, кредиты на переобучение, СТЕМ-движение — кажется, остались в прошлой жизни. А что впереди?





Ярослав Романчук, пишет dev.by. Своим видением поделился известный экономист, пишет





— Как человек разумный, я полагал, что есть предел безумию, но наши методы оценки ситуации тут не подходят. Такого количество глупостей, ошибок и преступлений, которое совершила белорусская власть в отношении самой себя, обнулив право, политическое доверие и свою репутацию в мире — такого за 26 лет я не припомню: это уже не чёрный лебедь, а какая-то чёрная луна или чёрная магия, которая нависла над нашей страной стараниями Александра Лукашенко и его команды. Всё происходит словно в некоем психоделическом кошмаре. Это во-первых.





А во-вторых, до этого айтишники не проявляли свою гражданскую позицию. Сейчас они показали, что ИТ — это не только нолики и единички, бизнес и программная продукция, но также граждане Республики Беларусь, которые открыто встанут на защиту жизни, чести и достоинства людей. Эти два фактора меняют моё мнение относительно будущего ИТ-сектора и ПВТ. Говорить о том, что ИТ будет сохранён, трудно.

В ИТ, как и в любой другой отрасли, есть собственники бизнеса и ключевые игроки, а есть обычные работники. Важно не то, сколько здесь будет обычных программистов и тестировщиков, а то, сколько останется генераторов идей и топовых инженеров. Судя по тому, что именно креаторы занимают наиболее активную гражданскую позицию, их миграция из страны может составить и 50, и 70%. Сегодня трудно прогнозировать объем миграции, потому что мы ещё не знаем, проиграли мы или выиграли. ИТ и общество продолжают бороться. Если чаша весов будет склоняться в пользу Лукашенко, тогда отток может быть и под 70%. Если в пользу победы, тогда оттока вообще не будет. Наоборот, будет развитие, причём не только ПВТ — на основе ИТ начнётся модернизация всей экономики.





Сегодня уже совершенно очевидно, что любые засвеченные люди, которые участвовали в программах, связанных с политикой и гражданским обществом, объявлены чуть ли не главными врагами и агентами внешних сил. Но если в таком контексте рассматривать представителей ИТ, тогда они — ни много, ни мало — «члены групп захвата для уничтожения Беларуси». Поэтому, естественно, будет жёсткий отбор, передел собственности, аресты, показательный отъём бизнеса. Но опять-таки только в том случае, если народ — единственная сила, которой боится Лукашенко и опасается Кремль — не проявит настойчивость и не добьётся своего.





Про ИТ-университет точно можно забыть. Автор проекта (Юрий Гурский — один из инициаторов проекта. — Прим. dev.by) уже сказал, что отказался от него. Всё, что касается концентрации человеческого капитала в науке, едва ли будет развиваться. Ну, а имитация инновационной деятельности продолжится: нам будут говорить, что мы всё сохранили и очистили от «буржуйчиков» и политиканов — можно предвидеть, как будут стараться пропагандисты, если режим продержится сколько-нибудь продолжительное время.









Если выручка ПВТ была больше 2 млрд долларов, то в перспективе она рискует сократиться как минимум наполовину, а при худшем сценарии — ещё больше. Никто же не будет показывать экспорт услуг из Беларуси. Эти операции будут минимизированы, особенно если отъезд ключевых игроков ускорится. До тех пор, пока не появятся серые игроки и другие схемы, проект будет медленно умирать. А может, и быстро. Соответственно будет сокращаться количество налогов, рабочих мест, сделок на рынке недвижимости. С падением концентрации капитала в сфере ИТ будут сжиматься и сферы, куда инвестировали айтишники, в том числе недвижимость. В результате на рынке появится большой «кусок» активов, которые некому будет осваивать, либо осваивать их будут по другим ценам. Это абсолютная потеря для Беларуси, при самом плохом сценарии ее можно оценить до 3-5% ВВП в год. А если учесть интеллектуальный потенциал, то и больше.





Если бы наша экономика измерялась 1 трлн долларов, из которого мы потеряли пару миллиардов, тогда ладно. Но когда понимаешь, как ИТ завязан на другие показатели и сектора, насколько важно нам иметь человеческий потенциал — потенциал подготовки кадров, вхождения в глобальные цепочки стоимости — то оцениваешь происходящее как катастрофу, не меньше.