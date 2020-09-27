Четверо фигурантов «дела «Белтяжмаша» вышли на свободу
Изменена мера пресечения четверым из пяти фигурантов «дело «Белтяжмаша». Под стражей остался глава девелоперской компании Игорь Онищенко. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.
«Четверо человек вышли на свободу под подписку [о невыезде и надлежащем поведении]. Под стражей пока остался Игорь Львович [Онищенко]», — сказал собеседник.
Напомним, утром 16 сентября представители правоохранительных органов пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства. Вечером того же дня появилась информация, что владельцы и два топ-менеджера группы компаний «Белтяжмаш» задержаны.
Департамент финансовых расследований КГК подозревает руководство «Белтяжмаша» в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 млн рублей. Силовикам не понравилось, как девелопер воспользовался упрощенной системой налогообложения.
Задержание руководителей «Белтяжмаша» произошло спустя неделю после того, спецслужбы опечатали помещение штаба Виктора Бабарико. Команда бывшего руководителя Белгазпромбанка, который в мае объявил о своих президентских амбициях, снимала офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду «Белтяжмаш». Позже там располагался и Координационный совет.
18:59 27/09/2020
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