Четверо фигурантов «дела «Белтяжмаша» вышли на свободу

«Четверо человек вышли на свободу под подписку [о невыезде и надлежащем поведении]. Под стражей пока остался Игорь Львович [Онищенко]», — сказал собеседник.





Напомним, утром 16 сентября представители правоохранительных органов пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства. Вечером того же дня появилась информация, что владельцы и два топ-менеджера группы компаний «Белтяжмаш» задержаны.





Департамент финансовых расследований КГК подозревает руководство «Белтяжмаша» в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 млн рублей. Силовикам не понравилось, как девелопер воспользовался упрощенной системой налогообложения.





Задержание руководителей «Белтяжмаша» произошло спустя неделю после того, спецслужбы опечатали помещение штаба Виктора Бабарико. Команда бывшего руководителя Белгазпромбанка, который в мае объявил о своих президентских амбициях, снимала офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду «Белтяжмаш». Позже там располагался и Координационный совет.



