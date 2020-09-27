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Из-за БелАЭС с октября жителям Вильнюса начинают раздавать йод

Жителям Вильнюса с октября начнут раздавать таблетки йода. Об этом заявили в пресс-службе мэрии литовской столицы, передает радио LRT.


Бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области.

Сейчас власти готовятся перевезти запас лекарств со склада центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса. Жителям столицы на первоначальном этапе раздадут 2,1 млн таблеток.

В общей сложности Минздрав страны выделил 4 млн таблеток для жителей 16 муниципалитетов. Они должны защитить граждан от радиоактивного йода в случае аварии на БелАЭС.

Электростанцию строят структуры российского «Росатома» с 2011 года в соответствии с подписанным соглашением между правительствами России и Беларуси. АЭС состоит из двух энергоблоков, первый из них планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, второй — в 2021.
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