Программист/инженер – это не механический набор нолей и единиц. Это, в первую очередь, люди. Живые и деятельные, творческие и дерзкие, прагматичные и прогрессивные. Они часто оторваны от реальной жизни, интровертны, немногословны. Часто материальный статус смещает их ориентиры, добавляет высокомерия и претензий на всезнание, особенно в сфере экономики, управления и коммуникаций, пишет известный экономист Ярослав Романчук.





Cобытия белоруской революции августа – сентября 2020 г. убедили, что большинство программистов, IT-инженеров – это, в первую очередь, граждане Беларуси. Нельзя быть вне политики, вне/поверх общества, если льётся кровь, правообнулители безнаказанно пытают, мучают и даже убивают сограждан. Никакая прибыль, зарплаты и доступ к мировым рынкам не оправдывают пассивность и безразличие. Белорусские программисты стали примерно тем, чем шахтёры были в конце 1980-х, когда те потребовали закончить с порочными, аморальными советскими практиками.





Выгоды Беларуси от IT-сектора и его мощного человеческого капитала казались такими очевидными, что мне и в голову не приходила мысль, что власти решатся на уничтожение этой курицы, несущей золотые яйца не только для себя, но и для страны.





Я был не прав. Слишком хорошо думал про белорусских властей и их руководителей. Оказываться, что в погоне за защитой своей лжи, грехопадения и власти они готовы погубить всё и кого угодно. Белорусская IT-страна, как один из мировых лидеров, пошла под бюрократическую, номенклатурно-силовую мясорубку.





Правообнулителям, привыкшим к дубинкам, наручникам и тюрьмам, непонятны ребята, которые в ущерб своим доходам, ставя свои деньги, подвергая риску дела своей жизни, будут требовать свободы, справедливости и верховенства права.





Правообнулителям, привыкшим действовать рубильниками, шлагбаумами, вахтёрами и другими инструментами угрозы и блокировки невдомёк, почему белорусские миллионеры вместе с их работниками становятся в одной цепочке солидарности за будущее свободной Беларуси.





Правообнудителям плевать, что без IT-ребят, побитых, униженных и оскорблённых Левиафаном, инновационность, модернизация экономики, развитие мощных локомотивов роста IV промышленной революции невозможно. А их-то точно станет в разы меньше, особенно если силы Зла закатают в асфальт лучших, самых пассионарных и активных представителей сильно окрепшей белорусской нации.





Убытки от мощных атака на белорусский IT-сектор будут огромными. Это не только потеря 3 – 5% ВВП ежегодно. Это издержки упущенной выгоды для Беларуси в десятки миллиардов долларов. Это прямая угроза превращ ия страны в технологическое, информационное, инновационное захолустье. IT-ребята могли бы помочь стабилизировать пенсионный фонд, улучшить демографическую ситуацию, радикально улучшить систему образования, резко увеличить шансы Беларуси в глобальных цепочках стоимости. Их квартиры и офисы могут конфисковать и забрать себе праворазрушители, но как шариковы во времена красного террора они никогда не заменят их мозгов, знаний и патриотизма.