Порт Усть-Лука

В рамках отказа от использования прибалтийских портов Александр Лукашенко предложил вложить средства, которые останутся от российского госкредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект в Ленинградской области.





Ранее разницу между доступным кредитом и реальной стоимостью станции Лукашенко оценивал в $3 млрд. Власти Ленобласти предложили ему присмотреться к имеющимся проектам в Усть-Луге, где к вводу готовятся крупные мощности по перевалке минудобрений, одной из основных экспортных статей республики. Источники “Ъ” говорят, что в ближайшей перспективе небольшие свободные мощности возможны только на терминале «Еврохима», но их мало, а для организации перевалки все равно понадобятся скидки на железнодорожную транспортировку, чтобы компенсировать разницу с условиями, предлагаемыми Прибалтикой.





Александр Лукашенко предложил правительству Ленобласти совместно построить в регионе терминал. Как сообщает со ссылкой на главу республики агентство «БелТА» , он предложил это Владимиру Путину, который «загорелся этим вопросом». «И я ему даже предложил финансовое решение: все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов РФ, мы готовы вложить в порт, строительство терминала»,— цитирует господина Лукашенко «БелТА».





Белорусская АЭС, ввод которой намечен на 7 ноября, строится на кредит Москвы в $10 млрд, межправсоглашение о выделении которого было подписано еще в 2011 году. Но в 2019 году Александр Лукашенко предположил, что итоговая цена будет ниже $7 млрд. Более свежих оценок не было, но если опираться на это заявление, речь идет о свободных $3 млрд.





Балтийские страны бойкотировали покупку электроэнергии с БелАЭС, что, вкупе с не всегда нейтральной позицией соседних стран по внутриполитическому конфликту в Беларуси, вызвало резкую реакцию Минска и вылилось в ряд заявлений Александра Лукашенко о выводе балтийских стран из цепочки экспортных поставок белорусских товаров. Так, он объявил о прекращении перевалки в портах Прибалтики, в первую очередь Литвы, через которые ведутся поставки нефтепродуктов с белорусских НПЗ и минудобрений «Беларуськалия». Грузы планируют переориентировать в Россию, однако встает вопрос о свободных мощностях и себестоимости транспортировки, которая гораздо выше, чем при экспорте через Прибалтику. ОАО РЖД дает скидку на перевозку белорусских нефтепродуктов через российские порты, но она не получила популярности.





Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил Александру Лукашенко обдумать возможность вхождения Беларуси в один из уже реализуемых проектов по перевалке в Усть-Луг «Сейчас в Финском заливе в порту Усть-Луга строятся три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений и контейнерных грузов,— напомнил он (цитата по "Интерфаксу").— Надо просто посмотреть: возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов и таким образом удешевить услуги по портовой переработке грузов».





Цена строительства нового терминала в зависимости от его назначения — от 2,5 млрд до 25 млрд руб., сообщил господин Дрозденко.





Сейчас в Усть-Луге строится терминал «Ультрамар» общей мощностью по перевалке удобрений и железорудного сырья около 12 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения до 25 млн тонн. «Еврохим» рассчитывает в 2022 году ввести в Усть-Луге терминал на 6 млн тонн. И еще один крупный терминальный комплекс Lugaport для перевалки 24,3 млн тонн навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов там строит «Новотранс».





В «Новотрансе», «Ультрамаре» и «Еврохиме» от комментариев отказались.





Источник “Ъ”, близкий к администрации Ленобласти, говорит, что в последнее время белорусская сторона активизировалась и проводит переговоры через Минтранс и региональные представительства о возможной перевалке в Усть-Луге, но никаких конкретных договоренностей пока нет.





При этом, отмечают собеседники “Ъ”, экспорт удобрений через Россию для Беларуси будет дороже, чем перевалка через Прибалтику, так как республике придется потратить деньги на строительство или покупку терминала, а также удлинившееся транспортное плечо.





Другой источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что из глубоководных терминалов Усть-Луги терминал «Ультрамар» уже занят грузами «Фосагро», «Акрона» и других компаний. «Фосагро» планирует переваливать через терминал минимум 3 млн тонн удобрений в год, «Акрон» — 1,2 млн тонн, «Уралхим» — 2 млн тонн, «Уралкалий» — около 3 млн тонн хлоркалия в год. Терминал «Новотранса», продолжает собеседник “Ъ”, будет строиться еще три-четыре года, а терминал «Еврохима» может быть достроен в 2022 году и будет специализироваться на удобрениях, что позволит предоставить часть мощностей для «Беларуськалия». Но Беларусь экспортировала через Клайпеду порядка 10 млн тонн минудобрений в 2019 году, и ей понадобятся гораздо большие мощности. При этом, говорят собеседники “Ъ”, РЖД придется сделать скидку на тарифы для «Беларуськалия», чтобы компенсировать разницу с Клайпедой. В ОАО РЖД от комментариев отказались.