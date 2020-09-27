Тысячи компаний подали в суд на администрацию Трампа





В качестве ответчиков названы Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и погранично-таможенная служба США.





Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила введения тарифов и возбудила ряд процедур.





Администрация Трампа, в свою очередь, утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке.





В сентябре Всемирная торговая организация пришла к выводу, что США нарушили правила глобальной торговли повысив пошлины на китайские товары в рамках торговой войны с Китаем.





Напомним, в начале недели США проиграли Китаю торговый спор в ВТО о повышениях пошлин на импорт китайских товаров в США в 2018 и 2019 годах.





Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил отложить переговоры с Китаем, поскольку Пекин, по словам главы Белого дома, виноват в пандемии коронавируса, начавшейся в Ухане.