Тысячи компаний подали в суд на администрацию Трампа
На администрацию президента США Дональда Трампа подали в суд около 3 500 американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot. Они считают, что федеральные власти незаконно повысили пошлины на китайские товары, сообщает в субботу, 26 сентября, Голос Америки.
В качестве ответчиков названы Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и погранично-таможенная служба США.
Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила введения тарифов и возбудила ряд процедур.
Администрация Трампа, в свою очередь, утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке.
В сентябре Всемирная торговая организация пришла к выводу, что США нарушили правила глобальной торговли повысив пошлины на китайские товары в рамках торговой войны с Китаем.
Напомним, в начале недели США проиграли Китаю торговый спор в ВТО о повышениях пошлин на импорт китайских товаров в США в 2018 и 2019 годах.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил отложить переговоры с Китаем, поскольку Пекин, по словам главы Белого дома, виноват в пандемии коронавируса, начавшейся в Ухане.
09:11 27/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение