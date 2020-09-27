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Мобильные операторы Беларуси и России не договорились об антифродовой работе для отмены роуминга

Мобильные операторы Беларуси и России пока не договорились по антифродовой работе для отмены роуминга. Очередная видеоконференция по отмене роуминга на территории Союзного государства прошла 25 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.




Были рассмотрены вопросы межоператорского взаимодействия для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга в СГ. В их числе тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи.

"Тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается. Вместе с тем по итогам видеоконференции констатировано, что между белорусскими и российскими операторами электросвязи остаются нерешенными отдельные вопросы межоператорского взаимодействия по антифродовому направлению работы", - отметили в Минсвязи.

Очередная видеоконференция по этому вопросу планируется 29 сентября.
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