











Были рассмотрены вопросы межоператорского взаимодействия для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга в СГ. В их числе тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи.





"Тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается. Вместе с тем по итогам видеоконференции констатировано, что между белорусскими и российскими операторами электросвязи остаются нерешенными отдельные вопросы межоператорского взаимодействия по антифродовому направлению работы", - отметили в Минсвязи.





Очередная видеоконференция по этому вопросу планируется 29 сентября.