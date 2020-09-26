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Как инаугурация Лукашенко расколола рестораторов

Не всем коллегам - бизнесменам понравилось присутствие Садовской на инаугурации Александра Лукашенко.

Наталья Садовская — единственная девушка в кадре

После того, как глава Ассоциации рестораторов Беларуси Наталья Садовская появилась на инаугурации Александра Лукашенко, её организация начала трещать по швам. Сторонники перемен и те, кто считает, что рестораторам не следовало вмешиваться в политику, недовольны её действиями.

«Дальнейшее пребывание в aresto.by дискредитирует меня перед самим собой», — считает Артем Герасимов, совладелец минского ресторана «Бессонница». Он подал заявление о выходе из наблюдательного совета АРБ.

Свою позицию ассоциация изложила сразу после того, как стало известно о присутствии её главы на инаугурации.

Наталья Садовская присутствовала во Дворце Независимости как частное лицо, а не как глава АРБ.


Кроме того, как стало известно Еврорадио, девушка, как и многие другие гости церемонии, не знала, куда её пригласили.

Белорусские рестораторы создали ассоциацию в апреле, чтобы помочь друг другу пережить коронавирус и отстаивать свои права. Первым руководителем ассоциации стал Вадим Прокопьев.



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