Как инаугурация Лукашенко расколола рестораторов

Наталья Садовская — единственная девушка в кадре





После того, как глава Ассоциации рестораторов Беларуси Наталья Садовская появилась на инаугурации Александра Лукашенко, её организация начала трещать по швам. Сторонники перемен и те, кто считает, что рестораторам не следовало вмешиваться в политику, недовольны её действиями.





«Дальнейшее пребывание в aresto.by дискредитирует меня перед самим собой», — считает Артем Герасимов, совладелец минского ресторана «Бессонница». Он подал заявление о выходе из наблюдательного совета АРБ.





Свою позицию ассоциация изложила сразу после того, как стало известно о присутствии её главы на инаугурации.





Наталья Садовская присутствовала во Дворце Независимости как частное лицо, а не как глава АРБ.









Кроме того, как стало известно Еврорадио, девушка, как и многие другие гости церемонии, не знала, куда её пригласили.





Белорусские рестораторы создали ассоциацию в апреле, чтобы помочь друг другу пережить коронавирус и отстаивать свои права. Первым руководителем ассоциации стал Вадим Прокопьев.



