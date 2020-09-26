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Лукашенко способен обвалить и российский рубль?

Курс рубля по отношению к доллару и евро продолжает падать в последние недели.

Лукашенко способен обвалить и российский рубль?
ntv.ru
Ряд экспертов прогнозируют значительно снижение курса, связывая его с предстоящими президентскими выборами и нестабильной политической ситуацией в США.

Однако события в Беларуси и дело Навального, по мнению экономиста Нарека Авакяна, также могут привести к обрушению рубля до 100 рублей за доллар. Причем произойти это может уже через месяц-полтора, заявил эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, ослабляет рубль геополитическая ситуация, так как значительно усилились риски новых санкций. А если они будут жесткими, то рубль может улететь выше отметки 80 и там закрепиться. В перспективе есть все шансы подняться до 100 рублей за доллар и выше еще до президентских выборов в Америке, считает Авакян.

Экономист уверен, что сторонники антироссийских санкций усилят давление из-за болезни Навального и инаугурации Лукашенко. Именно этого и опасается рынок валют. И курс рубля может обрушиться из-за опасений инвесторов.

Авакян добавил, что точный прогноз по геополитическим факторам дать довольно сложно. Поэтому есть шанс, что через 1,5 месяца курс рубля останется на том же уровне и будет находиться в районе отметки 80 рублей за доллар. Санкции не окажут сильного влияния, если они будут мягкие или их не будет вовсе, заключил эксперт.
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