В октябре подорожают некоторые марки сигарет





В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость около 30 марок табачных изделий.





В частности, подорожают 14 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», 1 бренд, производимый ООО «Табак-инвест», 4 бренда, производимых ООО «Интер Тобакко», 9 брендов, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг» и 4 бренда, ввозимых СЗАО «Энерго-Оил».





Цены вырастут в основном на 10 копеек, хотя весь диапазон – от 5 до 15 копеек.





Кроме того, на рынке появятся новые бренды.





Так, «Неман» представит в октябре 3 марки: Pall Mall Nano Amber (2,40 рубля), Rothmans Click Purple (2,50) и Rothmans Click Volt (2,50).





В свою очередь, «Табак-инвест» введет в этом месяце 1 марку – Monte Carlo Evo Green Impulse (2,45 рубля).