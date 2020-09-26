После валютного скачка в Беларуси выросли продажи вина

- Весной и летом, еще до президентских выборов, беларуское общество уже напряглось, как электричество. Люди хорошо усвоили уроки девальвационных 2009 и 2011 годов и, скажем так, предпочли немного затянуть пояса. Вино, соответственно, покупалось в меньших объемах, чем ранее. После выборов и августовского насилия со стороны силовиков люди существенно реже выходили на улицы и в магазины, совсем отказались от посещения заведений общепита. Сегмент ХоРеКа упал катастрофически. Думаю, если начнется серьезная вторая волна ковида, беларуский общепит уже не жилец.





После падения курса рубля, по словам Александра, на винном рынке сложились интересные тенденции.





- Неожиданно на две недели практически слег сегмент недорогого вина (до 10-15 рублей за бутылку). Тут все просто: люди покупают недорогое вино из-за неготовности покупать дорогое. В итоге они сократили свои затраты, потому что жить без вина (предмета роскоши) можно.





Когда курс доллара вырос еще больше, продажи в среднем ценовом сегмента вина и крепкого алкоголя - 50-70-80 рублей за бутылку - возросли до рекордных значений. Чем больше и активнее рос доллар, тем ожесточеннее люди делали винные покупки. Многие вовремя подсуетились и составили себе отличные коллекции. Теперь опыт уже есть, винных знаний в разы больше и люди стали буквально разметать все это с полок, так как считали, что успевают взять что-то по старым ценам.





РОСТ ПРОДАЖ ПО МНОГИМ ПОЗИЦИЯМ ДОСТИГ 20-25%. И ЭТО РЕКОРД. ИМПОРТЕРЫ ВИДЕЛИ ВСЕ ЭТО, НО ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКУПИТЬСЯ ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН.





При этом в сетях винных магазинов не было стандартных акций "успейте купить по старым ценам". Александр отмечает, что пока падал рубль, сегмент вина 50-100 рублей за бутылку рос в объеме и неплохо продавался. Премиальные позиции 100+, 500+ рублей за бутылку, напротив, остановились, их продавалось меньше. Причем как и самых недорогих вин.

Когда курс стабилизировался, люди стали выходить на улицы - в это время полностью ушел из продажи сегмент от 50 рублей за бутылку и выше. Зато стали продаваться вина 10-20 рублей за бутылку. Их продажи достигли почти докризисного уровня.





- Важный момент: еще в прошлом году составляя заказы, импортеры привезли большое количество вин, подходящих только для сегментов кафе и ресторанов. Разумеется, ковид и выборы внесли свои коррективы. "Под заведения" было поставлено много недешевых белых, легких красных вин, которы в ритейле обычно продаются плохо. Сейчас эти позиции будут оправляться в магазины на акции, но я не уверен, что это вызовет покупательский энтузиазм, мысли людей заняты другими вещами. Так, в середине лета на акцию в "Провайн" стала Lugana от Campagnola и цена вышла настолько привлекательной, что купить в магазине выходило дешевле, чем оптом через накладную, - рассказал сомелье.





По словам Александра Кульбачко, дальнейшие прогнозы по винному рынку Беларуси делать пока сложно. Ковид, гражданские протесты и падение экономики уже привели к закрытию ряда заведений, сделавших ставку на вино. Закрылись "Хороший год", "Шампанерия".





- Вместе с падением хореки вылетит целый сегмент вин из портфеля импортеров, даже с учетом ожидаемой раздачи квот на импорт по запросу, игроки на рынке окажутся в непростой ситуации. Думаю, что восстановление рынка займет долгие месяцы, а может и годы.



